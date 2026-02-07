Wagner Moura vai receber a medalha Tiradentes na Alerj

O ator, diretor, roteirista, produtor e músico Wagner Moura vai ser condecorado com a Medalha Tiradentes pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A medalha é a maior honraria concedida pelo Parlamento fluminense. A determinação consta na Resolução 1.377/26, de autoria da deputada Zeidan (PT), que foi promulgada pelo presidente em exercício da Alerj, deputado Guilherme Delaroli (PL), e publicada no Diário Oficial do Legislativo desta sexta-feira (06).

Com uma carreira de 30 anos na dramaturgia, Wagner Moura ganhou ainda mais destaque em 2025, ao estrelar o filme “O Agente Secreto”, do diretor Kléber Mendonça Filho. Sua atuação no longa-metragem rendeu os prêmios de melhor ator no Festival de Cannes e de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro, além de estar concorrendo ao Oscar deste ano, a maior premiação do cinema mundial.

De acordo com a autora da homenagem, o artista atua em projetos que buscam romper estigmas e ampliar a diversidade nas telas, sendo uma das principais vozes pelo fortalecimento da representação positiva de latinos em Hollywood. “A homenagem é um reconhecimento à sua trajetória artística e à visibilidade internacional do cinema brasileiro. Wagner construiu uma carreira marcada por talento, compromisso e coragem. Sua atuação em “O Agente Secreto”, reconhecida mundo afora, mostra a força da nossa cultura e a capacidade do Brasil de produzir arte potente e crítica”, destacou.

Leia também:

Polícia Militar recupera veículo roubado e apreende grande quantidade de drogas em São Gonçalo



Paciente tetraplégico de Itaboraí entra na fila de tratamento revolucionário desenvolvido por cientista da Fiocruz



Carreira

A trajetória do artista começou nos teatros de Salvador, sua cidade natal, onde nasceu em 1976. No cinema nacional participou de diversas produções, como “Deus é Brasileiro”, “O Caminho das Nuvens” e “Carandiru”. Um dos pontos de destaque de sua carreira foi a interpretação de Capitão Nascimento nos filmes “Tropa de Elite” e “Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro”.

Sua estreia no cinema internacional ocorreu em 2013, no longa-metragem “Elysium”, contracenando com Matt Damon e Jodie Foster. Ganhou projeção internacional ao interpretar o narcotraficante Pablo Escobar, na série “Narcos”, que lhe rendeu a primeira indicação ao Globo de Ouro. Na televisão atuou em diversos papéis, como o vilão Olavo Novaes, vilão da novela “Paraíso Tropical”, do horário nobre da TV Globo. Já no teatro estrelou a peça “Hamlet”, de William Shakespeare. Na área musical é vocalista da banda “Sua Mãe”, que mistura rock britânico com música popular brasileira.