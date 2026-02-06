Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Carro atinge andaime próximo do Sambódromo

Ainda não há informações sobre vítimas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 06 de fevereiro de 2026 - 13:43
O carro já foi removido do local
O carro já foi removido do local -

Um carro atingiu um andaime na Rua Benedito Hipólito, na Cidade Nova, situada no Centro da cidade, durante a manhã desta sexta-feira (6). A colisão ocorreu na altura do Sambódromo, perto da subida do Viaduto 31 de Março. O Centro de Operações Rio (COR), uma faixa precisou ser fechada, só sendo liberada por volta das 8h30.

O Corpo de Bombeiros informou que não houve acionamento para nenhum quartel sobre o acidente. Também não há informações sobre feridos.

O automóvel teve a parte dianteira totalmente destruída e já foi retirado do local por agentes da CET-Rio. No momento, o trânsito está normalizado na região.

