Inmet alerta risco de 'grande perigo' por chuva intensa para Niterói e outros 159 municípios

O volume de chuva pode atingir de 60 a 100 milímetros por hora - Foto: Inmet/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para 160 municípios em vários estados do Sudeste e Sul do Brasil, incluindo Niterói (RJ), Angra dos Reis (RJ), Cabo Frio (RJ), Belford Roxo (RJ), Paraty (RJ), Campos do Jordão, em São Paulo e Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Segundo informações, este episódio faz parte da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que deverá se estabelecer na região pelos próximos dias. O volume de chuva pode atingir de 60 a 100 milímetros por hora.

As chuvas intensas podem causar transtornos, como cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e pequenos deslizamentos.

A previsão é de que as chuvas continuem nos próximos dias, com acumulados de chuva acima da média em parte do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O Inmet monitora a situação e emite alertas para as regiões afetadas.