Chuva e instabilidade marcam o fim de semana em Niterói e São Gonçalo

Segundo a previsão do tempo, o fim de semana será de instabilidade em Niterói e São Gonçalo. Há previsão de pancadas de chuva moderada a forte até o meio-dia de segunda-feira (9). Devido as circunstâncias, a Defesa Civil de Niterói emitiu um alerta meteorológico na manhã desta sexta-feira.

No sábado (7), o dia começa com sol e calor, com máxima de 32°C, mas a mudança no tempo ocorre à noite, quando há previsão de temporal. Já no domingo (8), o tempo segue nublado, com chuva forte ao longo do dia. À noite, a chuva perde intensidade, mas não cessa, e a temperatura máxima cai para 26°C.,

Na segunda-feira (9), o sol aparece entre nuvens, com chuva rápida durante o dia e à noite. Na terça-feira (10), o sol surge pela manhã, mas há aumento de nebulosidade, com pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde, além de temporal à noite. A quarta-feira (11) será de sol com muitas nuvens e chuva à tarde, seguida de temporal à noite. O mesmo padrão se repete na quinta-feira, com pancadas de chuva durante a tarde, mas a chuva para à noite. A previsão indica que o tempo só volta a ficar firme na sexta-feira, com máxima de 32°C e sem previsão de chuva.