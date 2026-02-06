Tubulação rompe novamente em Xerém após uma semana do primeiro vazamento

Uma tubulação de grande porte voltou a romper em Xerém, município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite dessa quinta-feira (5). O vazamento ocorreu na Estrada Rio D’Ouro, praticamente no mesmo lugar onde uma adutora já havia estourado no dia 29 de janeiro.

O novo rompimento ocorre enquanto moradores ainda tentavam se recuperar dos prejuízos causados pelo vazamento da semana passada. Na ocasião, água e lama invadiram casas, danificaram móveis e deixaram famílias desalojadas.

De acordo com a concessionária Águas do Rio, equipes atuam no local. Para a realização do reparo, foi preciso suspender temporariamente o fornecimento de água da cidade, abastecida pelo Sistema Acari, operado pela Cedae.



O rompimento afetou as regiões de Xerém, Mantiqueira, Alto da Serra, Santo Antônio, Taquara, Barro Branco, Imbariê, Parada Angélica, Santa Lúcia, Jardim Anhangá, Parada Morabi, Cidade Parque Paulista, Santa Cruz da Serra, Chácaras Rio-Petrópolis, Parque Eldorado, Lamarão, Parque Capivari, Cidade dos Meninos, Amapá, Pilar, Figueira, Jardim Primavera, Saracuruna, Cângulo e Chácaras Arcampo.

Nas redes sociais, uma imagem que circula mostra uma correnteza sendo formada pelo vazamento, que deixou a rua completamente alagada.

Já a Prefeitura de Duque de Caxias informou que equipes da Secretaria Municipal de Defesa Civil também estiveram presentes no local no início da madrugada desta sexta-feira (6), isolaram a área e realizaram vistoria nos imóveis que foram atingidos pela água. Segundo informações, até o momento não há registro de nenhuma construção que teve a estrutura abalada pelo vazamento.