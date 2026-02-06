Casa desaba em São Gonçalo e mulher fica soterrada

Uma casa desabou no bairro Novo México, em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira (6), deixando uma mulher de 62 anos soterrada. A vítima conseguiu ser resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros, em uma ação que contou com a ajuda de moradores e equipes de salvamento.

O acidente aconteceu na Rua José Maria Pinto Duarte, para onde os bombeiros do Quartel de Niterói foram chamados nas primeiras horas do dia. Assim que chegaram os militares começaram o trabalho de resgate e conseguiram encontrar a mulher sob os escombros.

Leia também:

Polícia Civil interdita sete ferros-velhos em Niterói durante operação contra receptação

Governo do Estado inaugura terceiro Café do Trabalhador em Tanguá

Depois de um trabalho cuidadoso, a vítima conseguiu ser resgatada com vida, ainda no local teve os primeiros atendimentos, porém logo em seguida foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói. Apesar do susto e da gravidade do acidente, o estado de saúde da mulher é considerado estável.

Para a realização dos trabalhos de resgate e estabilização da área, foram necessários 16 militares além de cinco viaturas.