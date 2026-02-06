Polícia Civil interdita sete ferros-velhos em Niterói durante operação contra receptação

Policiais civis do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA), com apoio de agentes da Prefeitura de Niterói, realizaram, nesta quinta-feira (05/02), uma operação fiscalizatória em ferros-velhos localizados em diferentes bairros do município e interditaram sete estabelecimentos. A ação integra o trabalho permanente da Polícia Civil no combate a crimes relacionados à receptação de materiais ilícitos.

Participaram da operação agentes das delegacias da área — 76ª DP (Niterói), 77ª DP (Niterói), 78ª DP (Fonseca), 79ª DP (Jurujuba) e 81ª DP (Itaipu) — além de equipes do governo municipal.

A fiscalização teve como objetivo verificar a regularidade dos estabelecimentos e coibir práticas criminosas associadas à compra e comercialização de materiais de origem ilícita. Durante as diligências, os policiais identificaram irregularidades em alguns locais, onde foram encontrados materiais de ferro e alumínio sem comprovação de procedência legal.

Ao todo, sete ferros-velhos foram interditados e diversos materiais apreendidos, incluindo fios de cobre. Em apenas um dos estabelecimentos, mais de 60 quilos de material ilícito foram recuperados. A Polícia Civil segue com ações contínuas e integradas para combater esse tipo de crime, que impacta diretamente serviços públicos e a segurança da população.