Governo do Estado inaugura terceiro Café do Trabalhador em Tanguá

O terceiro polo, localizado no bairro Duques, passa a oferecer café da manhã completo por apenas R$ 0,50 - Foto: Divulgação - Gil Soares / SEDSDH

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, inaugurou mais um Café do Trabalhador em Tanguá, na região Metropolitana do Rio, nesta quinta-feira (05/02). O terceiro polo, localizado no bairro Duques, passa a oferecer café da manhã completo por apenas R$ 0,50 e se soma à reinauguração de outra unidade no bairro Bandeirantes II, ampliando o acesso à segurança alimentar no município.

"O Café do Trabalhador é uma política pública que garante dignidade logo no começo do dia. Oferecer um café da manhã de qualidade por um valor simbólico é uma forma concreta de apoiar quem sai cedo para trabalhar e de fortalecer o combate à fome em todo o estado", afirmou o governador Cláudio Castro.

Com um cardápio que inclui café, pão com manteiga e uma fruta, o novo equipamento amplia o número de cafés da manhã ofertados à população. Mais um passo no combate à fome no estado do Rio de Janeiro, uma marca da gestão atual.

"Inaugurar mais um café do trabalhador consolida a política que temos feito, em nossa gestão, para combater a fome. Seguiremos com esse propósito e, em breve, entregaremos novas inaugurações para o povo fluminense", ressaltou Rosangela Gomes, secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

Com as inaugurações, a região Metropolitana passará a abrigar 9 polos do Café do Trabalhador, sendo três em Tanguá, com o recém-inaugurado, no Km 280 - BR101, s/nº, em Duques. Os municípios de Alcântara, Itaboraí, Rio Bonito e São Gonçalo também já contam com o programa de segurança alimentar.

Unidade de Vila Cortes reabre na Praça Estação Cidadania

O município de Tanguá também realocou nesta quinta-feira (05/02), o Café do Trabalhador do bairro de Vila Cortes para Bandeirantes II. O equipamento passará a funcionar na Praça Estação Cidadania, enquanto sua antiga sede abrigará a nova unidade do RJ Alimenta na cidade.

"Nossa cidade possui trabalhadores de estiva, são pessoas que não têm a segurança da carteira assinada, de um salário no fim do mês. Gente que não tem o que levar para casa e sustentar a família se não trabalhar pesado. É para eles que esse equipamento está sendo instalado. Porque esse trabalhador e essa trabalhadora sabem que agora eles podem sair com cinquenta centavos e tomar um café da manhã completo", reforçou Rodrigo Medeiros, prefeito de Tanguá.

Tanguá agora terá capacidade para fornecer a primeira refeição do dia para até 750 pessoas, de segunda a sexta-feira, das 5h às 9h, sendo 250 refeições por cada Café do Trabalhador. Os alimentos são acompanhados por guardanapo, palheta descartável e sachês de açúcar ou adoçante, além de armazenados em sacola plástica para o transporte seguro.

"Eu achei muito importante a inauguração, pois as pessoas que passarem por aqui para trabalhar vão poder tomar o café da manhã por R$0,50 e economizar para comprar outras coisas. Eu, por exemplo, trabalho na escola estadual vizinha ao Café e, agora, quando chegar 6h30, vou fazer a refeição e trabalhar alimentada", comemorou a auxiliar de cozinha, Celi Batista.

Programa Café do Trabalhador

O Café do Trabalhador está presente em 41 municípios do Rio de Janeiro, com 53 unidades funcionando em locais de grande circulação de pessoas, como principalmente, em terminais rodoviários. De 2021 a 2025, mais de 11 milhões de cafés da manhã foram servidos por meio do programa.

Mais uma inauguração em Tanguá: RJ Alimenta

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, inaugura nesta sexta-feira (06/02), às 11h, uma nova unidade do RJ Alimenta em Tanguá, na Região Metropolitana do Rio. Com objetivo de reforçar a segurança alimentar e nutricional da população, no local, serão oferecidas 1,5 mil refeições diárias, divididas entre café da manhã, almoço e jantar.

O programa RJ Alimenta distribui gratuitamente as principais refeições do dia em sistema de quentinhas, e conta atualmente com seis unidades: Barreira do Vasco, Manguinhos, Jacarezinho, Campos dos Goytacazes, Magé e Nova Iguaçu.

Serviço:

Inauguração de nova unidade do RJ Alimenta

Data: Sexta-feira (06/02)

Horário: 11h

Local: Av. Do Contorno - Praça da Juventude - Vila Cortes, Tanguá