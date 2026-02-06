Maricá: Cine Henfil começa a exibir os indicados ao Oscar neste fim de semana

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, inicia neste fim de semana no Cine Henfil a exibição de filmes que concorrem ao Oscar 2026. O primeiro deles será “Guerreiras do K-Pop”, que estará em cartaz neste sábado (07) e domingo (08), sempre às 15h. A produção está indicada aos prêmios de Melhor Filme de Animação e Canção Original, e a cerimônia de entrega acontece no dia 15 de março. Os ingressos para toda a programação podem ser reservados gratuitamente pelo site https://cecip.vendabem.com/.

Outros filmes da lista que estarão em exibição na sala pública nas próximas semanas são “Frankenstein” (com oito indicações), “F1: O Filme” (três indicações) e “Sonhos de Trem” (que tem quatro indicações, uma delas a de Melhor Fotografia para o brasileiro Adolpho Veloso). O filme “O Agente Secreto”, de Kléber Mendonça Filho - que concorre a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura -, tem previsão de exibição para março, bem como outras produções indicadas.

Para este fim de semana, também estará em cartaz o documentário “O Mistério do Samba”, que passa na sexta-feira (06) às 19h. No sábado será a vez de “Tubarão” (às 17h) e “Quando O Carnaval Chegar” (19h). Já no domingo, “Tubarão” retorna no mesmo horário e, na sequência tem “Ó Paí, Ó 2”, fechando a maratona.

