Aposta de São Gonçalo fatura R$ 141 milhões na Mega-Sena

O mais novo milionário, ganhador da Mega-Sena, é da cidade de São Gonçalo, e o sortudo embolsou R$ 141 milhões. O concurso 2.969 aconteceu nesta quinta-feira (5). A cidade da Região Metropolitana já tem história em apostas ganhadoras em outros concursos da Mega-Sena e da Quina.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o ganhador levou o prêmio a partir de uma aposta simples, de 6 números, através da internet. A aposta foi um excelente investimento, pois ele gastou apenas R$ 6 para realizar a fezinha e faturou R$ 141.844.705,10 exatamente.

Os números sorteados foram 01, 02, 05, 14, 18 e 32.

Além disso, as outras faixas registraram ganhadores. 172 apostas que acertaram 5 dezenas e vão ganhar R$ 26.187,87 cada jogador. Outros 10.322 apostadores acertaram a quadra e vão ganhar R$ 719,30.



São Gonçalo é terra de ganhadores

Essa não é a primeira vez que um apostador de São Gonçalo consegue o prêmio total da Mega-Sena. Em dezembro de 2019,um jogador faturou sozinho o prêmio acumulado de cerca de R$ 51.119.236,33. A aposta simples, que na época custava R$ 4,50, foi realizada de forma presencial em uma casa lotérica no Alcântara.

Outro gonçalense milionário, foi um apostador da quina que ganhou R$ 18. 069.418,017. A aposta simples, de cinco números, que custava R$ 2, foi realizada de forma presencial na lotérica Trezão Esportiva, situada na Rua Raul Veiga, no bairro do Alcântara.

Chances de ganhar

De acordo com a Caixa, a chance de ganhar em cada concurso muda, dependendo do número de dezenas apostadas e do tipo de aposta realizada. No caso de uma aposta de jogo simples, com somente 6 dezenas, em que o apostador precisaria desembolsar R$ 6, como no caso do ganhador de São Gonçalo, a probabilidade de faturar o prêmio é de 1 em 50.063.860.

Entretanto, se o jogador arriscar o limite de números apostados, de 20 dezenas, com o valor de R$ 232.560, a chance de ganhar é de 1 em 1.292, segundo a instituição bancária.

Novos concursos da Mega-Sena

Para quem quer testar a sorte e saber se também conseguiria ser o mais novo milionário de São Gonçalo, não pode perder tempo, pois o próximo sorteio da Mega-Sena ocorrerá neste sábado (7), e o prêmio estimado é de R$ 40 milhões.

As apostas devem ser realizadas até às 20h, no horário de Brasília, em alguma casa lotérica ou através do site e aplicativo Loterias Caixa, que podem ser instaladas em smartphones, computadores e outros aparelhos.