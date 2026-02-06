Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2728 | Euro R$ 6,2166
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Shopping Pátio Alcântara promove Baile da Helô com tarde de dança e diversão

A programação acontece das 16h às 20h, na praça de alimentação, e tem entrada gratuita

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 06 de fevereiro de 2026 - 08:34
O baile é uma ótima opção de lazer para quem busca uma tarde descontraída, com clima de confraternização e alegria
O baile é uma ótima opção de lazer para quem busca uma tarde descontraída, com clima de confraternização e alegria -

No dia 6 de fevereiro, o Shopping Pátio Alcântara realiza o Baile da Helô, um evento especial que promete animar o público com muita música e dança. A programação acontece das 16h às 20h, na praça de alimentação, e tem entrada gratuita.

Leia também: 

Marchinhas de Carnaval atravessam gerações e despertam memórias em São Gonçalo

BioParque do Rio prepara programação de pré-Carnaval voltada ao público infantil

O baile é uma ótima opção de lazer para quem busca uma tarde descontraída, com clima de confraternização e alegria, em um ambiente seguro e acessível. A iniciativa reforça o compromisso do Shopping Pátio Alcântara em oferecer experiências culturais e de entretenimento para toda a família.

Serviço - Baile da Helô

Data: 6 de fevereiro, sexta-feira

Horário: 16h às 20h

Local: Praça de alimentação do Shopping Pátio Alcântara

Entrada gratuita

Matérias Relacionadas