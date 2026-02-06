Shopping Pátio Alcântara promove Baile da Helô com tarde de dança e diversão

O baile é uma ótima opção de lazer para quem busca uma tarde descontraída, com clima de confraternização e alegria - Foto: Divulgação

No dia 6 de fevereiro, o Shopping Pátio Alcântara realiza o Baile da Helô, um evento especial que promete animar o público com muita música e dança. A programação acontece das 16h às 20h, na praça de alimentação, e tem entrada gratuita.

O baile é uma ótima opção de lazer para quem busca uma tarde descontraída, com clima de confraternização e alegria, em um ambiente seguro e acessível. A iniciativa reforça o compromisso do Shopping Pátio Alcântara em oferecer experiências culturais e de entretenimento para toda a família.

Serviço - Baile da Helô

Data: 6 de fevereiro, sexta-feira

Horário: 16h às 20h

Local: Praça de alimentação do Shopping Pátio Alcântara

Entrada gratuita