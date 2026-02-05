Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Nicolas Cage

Conhecido por dar voz a personagens de desenhos animados e artistas estrangeiros, morreu nesta quarta-feira (4), o ator e dublador Roberto Schnetzer. Roberto tinha 72 anos e foi diagnosticado com uma doença degenerativa.

Schnetzer emprestou sua voz a personagens como Tony Montana (Al Pacino) em Scarface, o piloto Maverick (Tom Cruise) em Top Gun: Ases Indomáveis, Edward Lewis (Richard Gere) em Uma Linda Mulher, e Carlos Daniel (Fernando Colunga) da novela mexicana A Usurpadora.

O profissional também fez parte da infância de muitas pessoas, já que ele dava voz à personagens como o "Capitão Planeta", o arqueiro Hank, de "Caverna dos Dragões" e o vilão Slade, de "Jovens Titãs".

O dublador foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença degenerativa que afeta o sistema nervoso de forma progressiva e acarreta em paralisia motora irreversível. No mês de janeiro, uma vaquinha online foi aberta com meta de arrecadar R$ 200 mil para auxiliar no tratamento de Ricardo. O valor atingido foi de cerca de R$ 118 mil.

Colegas de profissão realizaram posts nas redes sociais lamentando a morte de Ricardo com declarações sobre o impacto dele na carreira de outros profissionais.

“Obrigado por ter existido e de antemão por continuar existindo! Descanse na luz e na paz, Ricardo; sua dor cessou!️”, escreveu Wirley Contaifer, também dublador.

“Tio, obrigado por me acompanhar nessa jornada desde a minha adolescência. O senhor me ensinou o valor da palavra ÉTICA e a defendê-la com unhas e dentes. Nunca teve vergonha de falar o que pensava, não importava se as pessoas iriam gostar do senhor ou não”, escreveu Victor Vaz, outro colega de profissão.

A dubladora Sarah Mali publicou: “Obrigada, Ri... Por existir e ser uma pessoa muito boa, carinhoso e carismático… Te amo, Ri... Nunca vou te esquecer... Que você esteja alegre como sempre foi e em um ótimo lugar. Descanse em paz. Peço um minuto de aplausos”.