Empresário brasileiro que vive nos EUA há 15 anos é detido pelo ICE

No último dia 28, um empresário brasileiro que mora no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, foi detido pelo ICE, a agência de Imigração e Fronteiras norte-americana. Maximiano Fernandes, 40 anos, é natural de Porto Alegre e é dono do Stow Cafe.

O empresário mora há pelo menos 15 anos nos EUA. Ele é casado com uma brasileira e pai de trigêmeas de 3 anos, de uma adolescente e também é padrasto de um adolescente. O café é registrado no nome de Maximiano e foi inaugurado em maio de 2011. Ele e o sócio trabalhavam juntos em outro restaurante antes de abrirem o negócio.

Ao The Boston Globe, a secretária adjunta do DHS, Tricia McLaughlin, falou que o brasileiro foi detido por exceder o prazo de seu visto de turista e que ele permanecerá sob custódia enquanto aguarda os procedimentos de imigração.

Após a detenção, moradores e políticos de Massachusetts se mobilizaram contra a detenção do brasileiro. Pelas redes sociais, um morador de Stow afirmou que o gaúcho é residente legal da cidade.