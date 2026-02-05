Estado de São Paulo confirma 12ª morte por intoxicação por metanol

Agora, com esta nova morte em São Paulo, o país já tem 17 óbitos provocados por consumo de bebida alcoólica contaminada por metanol - Foto: Divulgação/Governo de SP

O governo do estado de São Paulo confirmou na noite de ontem (4) que um homem de 26 anos, de Mauá, região metropolitana da capital, morreu vítima de intoxicação por bebida alcoólica contaminada com metanol. Trata-se da 12ª morte por esta mesma causa no estado.

Segundo o boletim da Secretaria de Saúde, o estado registra 52 casos confirmados de intoxicação por metanol.

Os óbitos no estado estão distribuídos assim:

São Paulo: 4 homens de 26, 45, 48 e 54 anos;

São Bernardo do Campo: 1 mulher de 30 anos e 1 homem de 62 anos;

Osasco: 2 homens de 23 e 25 anos e uma mulher de 27anos;

Jundiaí: 1 homem de 37 anos;

Sorocaba: 1 homem de 26 anos; e

Mauá: 1 homem de 26 anos.

O governo estadual ainda investiga quatro óbitos, sendo 1 em Guariba (vítima de 39 anos), 1 em São José dos Campos (de 31 anos) e dois em Cajamar, de 29 e 38 anos.

No ano passado, houve em São Paulo, sua região metropolitana e cidades em outros estados a comercialização de bebidas alcoólicas de origem clandestina ou sem procedência confiável. Muitos desses produtos continham metanol, substância tóxica e que podem causar a morte.

Diante da gravidade, o Ministério da Saúde criou uma sala de situação para acompanhar o problema. Foram feitas várias operações policiais para apreensão de bebidas adulteradas e também para capturar os criminosos responsáveis pela adulteração.

Agora, com esta nova morte em São Paulo, o país já tem 17 óbitos provocados por consumo de bebida alcoólica contaminada por metanol.