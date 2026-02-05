É Carnaval em Niterói! Blocos, samba e muita animação pela cidade; Confira!

A folia de Momo já tomou conta de Niterói, com muita alegria e animação por toda a cidade, por meio dos blocos de rua. Nesta sexta-feira (06), começam os desfiles das escolas de samba no Caminho Niemeyer. A Prefeitura de Niterói já está com quase tudo pronto para a diversão, e é só o folião ficar atento, pois há programação para toda a cidade.

Para isso, a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) está voltada totalmente para a estruturação dos desfiles, trabalhando em sintonia com outros órgãos, secretarias e instituições municipais e estaduais para garantir um Carnaval do jeito que o niteroiense e os turistas gostam: com muita animação e organização.

Enquanto o som dos tamborins já ecoa pelas ruas de Niterói, a corte momesca 2026, que inclui o Rei Momo Leonardo Medeiros, a Rainha Nathanny Peres e a Princesa Eduarda Azevedo, se prepara para reinar.

A temporada de blocos de rua de 2026 promete levar alegria, tradição e muito ziriguidum para todas as regiões da cidade, em diversos bairros da orla, comunidades e praças mais conhecidas e tradicionais. Ao longo de toda a programação, serão mais de uma centena de blocos.

Para André Bento, presidente da Neltur, esse trabalho de planejamento e estruturação do Carnaval como um todo, com folia por toda a cidade, é muito relevante, visto que garantir segurança ao folião é fundamental, além de destacar que a cidade também realiza os desfiles das agremiações niteroienses, ponto alto da festa.

“O folião que escolhe Niterói para brincar o Carnaval dispõe de um grande esquema de segurança, seja nas ruas, durante os desfiles dos blocos, nos pontos dos carnavais de bairro ou ainda na área dos desfiles das escolas de samba, o ponto alto de nossa grande festa carnavalesca, de sexta a domingo (6 a 8/2), na Passarela do Samba do Caminho Niemeyer, onde todos também podem assistir a um belíssimo espetáculo do carnaval raiz de nossa cidade. Convido a todos a curtirem este período de festa momesca em Niterói. Há folia por todo lado, com muita alegria para moradores, visitantes e turistas”, destacou Bento.

Pelo link https://visit.niteroi.br/carnaval2026/, na página @nelturoficial ou pelas redes oficiais da Prefeitura de Niterói, o folião poderá conferir a programação completa e atualizada, com datas, horários, locais e pontos dos bairros onde haverá festas de Carnaval. Os desfiles do Carnaval 2026 serão transmitidos ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói: @niteroipref (Instagram), @PrefeituraMunicipaldeNiteroi (Facebook) e PrefeituradeNiteróiOficial (You Tube).