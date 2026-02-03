Mulher atropelada por caminhão em SG precisa de mais doação de sangue

O atropelamento aconteceu na tarde do último dia 27, enquanto Roberta aguardava um ônibus na rodovia RJ-104 - Foto: Reprodução

O atropelamento aconteceu na tarde do último dia 27, enquanto Roberta aguardava um ônibus na rodovia RJ-104 - Foto: Reprodução

Roberta da Silva Pinto, de 42 anos, atropelada por um caminhão em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, no último dia 27, está precisando de doação de sangue. Ela segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). De acordo com a equipe médica, o quadro clínico da paciente evolui para estável.

Roberta chegou ao hospital, socorrida pelo Corpo de Bombeiros, em estado gravíssimo. Passou por uma cirurgia de emergência e teve a perna esquerda amputada. Foi entubada e ficou em monitoramento 24 horas. Desde a sua entrada, o hospital disponibilizou 60 bolsas de sangue à paciente, sendo 20 concentrados de hemácias, 10 plaquetas e 30 plasmas.

As doações podem ser feitas nos laboratórios da GSH Banco de Sangue no Centro do Rio (Avenida Marechal Floriano, 99); Nova Iguaçu (Hospital da Posse), Barra (Avenida Ayrton Senna, 2150) e Petrópolis (Avenida Dr Paulo Hervé, 1130). Os interessados podem também ligar para o telefone (21) 99672-6744 e solicitar transporte para locomoção.

Acidente - O atropelamento aconteceu na tarde do último dia 27, enquanto Roberta aguardava um ônibus na rodovia RJ-104. Imagens de câmeras de segurança de um comércio próximo registraram o momento em que o caminhão atinge a vítima ao dar marcha à ré.

No vídeo, é possível ver o caminhão atingindo a mulher, que ficou presa à uma das rodas do veículo. O motorista só percebeu o atropelamento após ouvir os gritos de pessoas que estavam na rua e alertavam para o ocorrido.