"Fui com a intenção de relaxar": mulher revela que levou preservativos para trilha no Pico Paraná

“Fui com a intenção de relaxar, inclusive fisicamente, mas não aconteceu nada. Foi decepcionante. Em nenhum momento ele teve qualquer atitude mais ousada comigo” - Foto: Reprodução Instagram

Thayane Smith publicou um novo vídeo nas redes sociais em que apresenta sua versão dos acontecimentos envolvendo a trilha ao Pico Paraná, realizada na virada do ano. O caso ganhou repercussão nacional após Roberto Farias Thomaz, que participava da caminhada, ser deixado para trás e permanecer desaparecido por cinco dias.

No novo relato, Thayane afirma que levou consigo um pacote com oito preservativos, com expectativas de uma relação íntima consensual. Segundo ela, a experiência acabou sendo frustrante. “Fui com a intenção de relaxar, inclusive fisicamente, mas não aconteceu nada. Foi decepcionante. Em nenhum momento ele teve qualquer atitude mais ousada comigo”, disse.





A jovem contou ainda que chegou a levantar a hipótese de Roberto ser virgem, diante da postura que ele manteve durante toda a expedição. Thayane também fez questão de negar qualquer situação de abuso ou violência sexual. “Ele não me tocou, não tentou nada forçado, não houve qualquer tipo de agressão”, afirmou.