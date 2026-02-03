Niterói sediará a Fundação Oscar Niemeyer e o Memorial do arquiteto

Niterói vai sediar a Fundação Oscar Niemeyer e abrigar o Memorial Oscar Niemeyer, com inauguração prevista para 2027. O convênio para a instalação da sede foi assinado nesta terça-feira (3), às 10h. A cerimônia foi realizada no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), um dos projetos mais famosos de Oscar Niemeyer, símbolo do modernismo brasileiro e referência mundial da arquitetura. O evento reuniu autoridades como Rodrigo Neves, prefeito de Niterói e sua esposa Fernanda Sixel Neves, líder do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, representantes de entidades ligadas à arquitetura e à cultura, além de familiares do arquiteto.

Na abertura, o secretário municipal de Economia Criativa e das Culturas, André Diniz, destacou o investimento histórico do município na preservação do patrimônio cultural. “Fizemos a primeira grande reforma do MAC com a parceria do IPHAN. Os órgãos de patrimônio são grandes parceiros da cidade, mas Niterói é a cidade que historicamente mais investe em patrimônio”, afirmou. Segundo o secretário, novos projetos de restauração estão previstos. “Vamos realizar outras restaurações na cidade, e a Fundação Oscar Niemeyer passa a ser um ícone histórico, com itens tombados pela UNESCO, que é nossa parceira. Em breve, a cidade contará com a fundação instalada em um Caminho Niemeyer cada vez mais bonito”, completou.

Secretário municipal de Economia Criativa e das Culturas, André Diniz | Foto: Layla Mussi

Durante a cerimônia, o sobrinho do arquiteto, João Niemeyer, relembrou a relação de Oscar Niemeyer com Niterói e a concepção do MAC. “Eu me lembro quando o Oscar veio aqui pela primeira vez para escolher o terreno à beira-mar. Depois, almocei com ele e ele desenhou, num guardanapo, a flor que está no topo do MAC. A partir daí vieram muitos projetos. Hoje, com a fundação sendo instalada em Niterói, é o fechamento de uma história espetacular e o começo de outra”, disse.

O sobrinho do arquiteto, João Niemeyer, relembrou a relação de Oscar Niemeyer com Niterói e a concepção do MAC | Foto: Layla Mussi

O presidente da Fundação Oscar Niemeyer, José Fernando Aparecido de Oliveira, ressaltou a importância do acervo que será disponibilizado ao público. “Serão mais de 20 mil documentos disponíveis para pesquisa e para o conhecimento do público em geral, além de uma exposição permanente”, afirmou.

Ao encerrar a cerimônia, o prefeito Rodrigo Neves destacou a dimensão histórica do acordo. “Hoje é um dia muito especial para Niterói e para a Fundação, mas este momento transcende a cidade. É importante para o Brasil e para o mundo, porque estamos tratando de um dos maiores gênios da história da arquitetura, o doutor Oscar Niemeyer”, declarou.

O prefeito Rodrigo Neves destacou a dimensão histórica do acordo | Foto: Layla Mussi

Rodrigo Neves também comentou sua recente viagem ao Vaticano, onde participou de um encontro com o Papa Leão XIV, na condição de presidente da Associação de Prefeitos e Prefeitas da América Latina. “Apresentamos ao Papa uma réplica de um dos projetos que o Oscar mais gostava, a Catedral Católica de Niterói, que, se Deus quiser, ficará pronta em 2028”, afirmou.

Segundo o prefeito, a obra será um novo marco arquitetônico nacional. “A catedral terá uma cúpula de 75 metros de altura, às margens da Baía de Guanabara, em frente ao Pão de Açúcar e ao Corcovado. Do Cristo, será possível avistar a Catedral São João Batista de Niterói”, explicou.

O prefeito concluiu destacando a importância da iniciativa. “Não é coincidência estarmos assinando hoje este convênio para criar em Niterói o Memorial e trazer para cá a Fundação Oscar Niemeyer, com inauguração prevista para 2027, reunindo um acervo extraordinário que o Brasil e o mundo esperam”, concluiu. Rodrigo Neves encerrou a cerimônia com uma homenagem ao arquiteto “Viva Oscar Niemeyer!”

