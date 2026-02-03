Moradores de Barra de Maricá sofrem com desabastecimento de água há dois meses

Moradores da Rua Armando Silva Araújo, no bairro Barra de Maricá, em Maricá, sofrem com falta de água desde o começo de dezembro de 2025. Após entrar em contato com a concessionária Águas do Rio, os clientes continuam sem saber o real motivo para o desabastecimento por tanto tempo.

De acordo com a moradora Larissa Cristine da Fonseca Gonso, de 27 anos, as reclamações começaram a ser feitas à concessionária responsável pelo abastecimento, Águas do Rio, no dia 19 de dezembro, porém o problema já estava ocorrendo dias antes e, naquele momento, já estava ficando desabastecida.

Para tentar solucionar o problema, a moradora abriu protocolos e entrou em contato com a empresa por diferentes canais, mas pela falta de resolução, Larissa teve que passar as festas de Natal em casa de familiares.

“Eu comecei a reclamar no dia 19 de dezembro quando a cisterna já estava abaixo da metade, mas o abastecimento já tinha parado! Comecei a abrir protocolo e etc, ligar, mandar mensagens! No dia 24 de dezembro a cisterna já estava vazia literalmente, saí de casa com a minha filha e fui passar os dias na casa de familiares!”, contou Larissa.





Atualmente a moradora está sem água em casa Reprodução - Arquivo Pessoal

Sem resposta da Águas do Rio, a moradora precisou comprar o Caminhão Pipa para encher a cisterna, apesar de continuar comunicando a concessionária sobre o problema.

“No dia 27 de dezembro eu e meu namorado juntamos o que tínhamos de dinheiro e compramos um caminhão pipa, e todo dia eu fazia reclamação com a Águas do Rio, abrindo protocolo, relatando a falta de abastecimento!”, disse a moradora.

Agora, a água fornecida pelo caminhão pipa está acabando e a moradora volta a ficar aflita ao ver a cisterna vazia.

“E isso tem sido de forma contínua, porque agora, de novo, minha cisterna está vazia, porque a água que eu tinha comprado acabou e a Águas do Rio continua sem abastecer, tanto pra mim, quanto para meus vizinhos!”, desabafou.

Ainda segundo a moradora, durante esse período enfrentando problemas de abastecimento, ela não deixou de pagar os boletos que chegavam em sua residência, apesar do serviço não estar sendo fornecido corretamente.

“Neste período que eu abri o protocolo até o dia de hoje, chegaram 2 boletos e eu paguei, entrei em contato para entender do porque da fatura, se eu estou sem água, pelo o que exatamente estou pagando e sem sucesso, não me respondem!”, falou Larissa.

A situação de Larissa se torna cada vez mais preocupante pois sua filha, de 2 anos, possui algumas alergias na pele, o que a impossibilita de ficar sem água.

Outros recursos

Larissa ainda conta que não tem condições de sobreviver com água de galão, ou comprando caminhão pipa que possui um valor acima de R$ 300. Tentando fugir dessas opções, ainda há o poço artesiano, entretanto, a água também é inutilizável.

Galão da esquerda é da água do poço artesiano. Com o recurso nessa condição a moradora fica dependente da Águas do Rio | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Reclamações

Além dos protocolos, quando Larissa entra em contato com a Águas do Rio, por aplicativo de mensagem, recebe uma mensagem automática, tendo apenas a data e a hora atualizada, informando que o abastecimento será normalizado, entretanto ela conta que isso nunca aconteceu e que nem equipes da concessionária estiveram no local para investigar a causa da falta de água.

Confira algumas das mensagens recebidas pela cliente da concessionária

Verifiquei aqui que há uma redução na produção de água em sua região. A normalização do abastecimento está prevista para iniciar às 0h do dia 24/12/2025 e acontece de maneira gradativa. Estamos trabalhando para reestabelecer o fornecimento de água o mais rápido possível. Orientamos que a água de cisternas e caixas d’água seja reservada para atividades prioritárias neste período.

Verifiquei aqui que há uma redução na produção de água em sua região. A normalização do abastecimento está prevista para iniciar às 17h do dia 04/01/2026 e acontece de maneira gradativa. Estamos trabalhando para reestabelecer o fornecimento de água o mais rápido possível. Orientamos que a água de cisternas e caixas d’água seja reservada para atividades prioritárias neste período.

Verifiquei aqui que há uma redução na produção de água em sua região. A normalização do abastecimento está prevista para iniciar às 16h do dia 11/01/2026 e acontece de maneira gradativa. Estamos trabalhando para reestabelecer o fornecimento de água o mais rápido possível. Orientamos que a água de cisternas e caixas d’água seja reservada para atividades prioritárias neste período.

Verifiquei aqui que há uma redução na produção de água em sua região. A normalização do abastecimento está prevista para iniciar às 23h do dia 13/01/2026 e acontece de maneira gradativa. Estamos trabalhando para reestabelecer o fornecimento de água o mais rápido possível. Orientamos que a água de cisternas e caixas d’água seja reservada para atividades prioritárias neste período.

Verifiquei aqui que há uma redução na produção de água em sua região. A normalização do abastecimento está prevista para iniciar às 20h do dia 15/01/2026 e acontece de maneira gradativa. Estamos trabalhando para reestabelecer o fornecimento de água o mais rápido possível. Orientamos que a água de cisternas e caixas d’água seja reservada para atividades prioritárias neste período.

Verifiquei aqui que há uma redução na produção de água em sua região. A normalização do abastecimento está prevista para iniciar às 9h do dia 03/02/2026 e acontece de maneira gradativa. Estamos trabalhando para reestabelecer o fornecimento de água o mais rápido possível. Orientamos que a água de cisternas e caixas d’água seja reservada para atividades prioritárias neste período.

Resposta da Águas do Rio

A Águas do Rio informou que está em contato com os clientes da Rua Armando Silva Araújo, no bairro Barra de Maricá, em Maricá, e que atua para a retomada do abastecimento na localidade.