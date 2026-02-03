Marvvila se apresenta em Maricá neste sábado (7); Lance Solto abre a noite

A cantora Marvvila se apresenta neste sábado (7) a partir das 21h, em Maricá, em um show que promete reunir fãs de pagode e samba na orla da Barra de Maricá, em Ponta Negra. A apresentação acontece no Deck Mar e faz parte da programação de verão da cidade.

Antes da atração principal, quem sobe ao palco é o grupo Lance Solto, responsável por abrir a noite. Natural de Rio Bonito, o quarteto leva ao público um pagode marcado pela vivência das ruas e pela fusão do samba tradicional com influências de Pop e R&B. O grupo é formado por Juninho (voz), Paulinho (cavaco), Marlon (percussão) e Erick (teclado).

Em ascensão no cenário do pagode fluminense, o Lance Solto tem como proposta valorizar a musicalidade das cidades do interior do país. Em 2024, lançou o audiovisual “Em Frente à Praça”, gravado na praça central de Rio Bonito, com participações de Vou Zuar, Grupo Clareou e Pagode do Adame. No ano seguinte, o grupo apresentou “Soltin”, gravado em Saquarema, reunindo nomes como Bokaloka, Molejo e Intimistas.

Para 2026, o grupo prepara o lançamento do EP “Por Um Lance”, com seis músicas inéditas, além de um single com temática de casamento previsto para o primeiro semestre do ano e a gravação de um novo audiovisual em novembro.