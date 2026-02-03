Orquestra Filarmônica Metropolitana abre temporada no Municipal com ingressos populares

Nascida em São Gonçalo, a OFM amplia sua atuação e assume o Rio de Janeiro como um de seus territórios criativos - Foto: Divulgação/Jessica Borges

A Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM), um dos principais projetos do Instituto dos Sonhos, com origem na cidade de São Gonçalo, abre sua Temporada Artística de 2026 com um concerto especial no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A apresentação acontece no dia 10 de fevereiro (terça-feira), às 19h, no Centro do Rio. Os ingressos terão o valor popular de R$ 2,00 (dois reais), reafirmando o compromisso da orquestra com a democratização do acesso à cultura.

Intitulada “Novos Horizontes”, a temporada 2026 nasce do desejo de reafirmar o papel da música como força de transformação e encontro. O concerto de abertura, assim como todo o ciclo que se seguirá ao longo do ano, propõe uma jornada que atravessa fronteiras estéticas, aproximando diferentes tempos, linguagens e públicos. O repertório foi cuidadosamente selecionado para simbolizar a expansão, o diálogo entre tradição e contemporaneidade e a abertura para novas experiências artísticas.

Gustavo Fernandes, Diretor Artístico e Regente Titular da OFM, destaca a importância da nova temporada. "Com ‘Novos Horizontes’, queremos convidar o público a descobrir novos caminhos de escuta, fortalecendo a relação da comunidade com a orquestra. É uma celebração da música como um espaço de construção de um futuro cultural mais plural, acessível e inspirador", afirma o maestro, natural de Itaocara (RJ), com vasta trajetória nacional.

Rafael Vieira, fundador do Instituto dos Sonhos, complementa a visão ao reforçar o pilar social do projeto. "A Orquestra Filarmônica Metropolitana é a materialização do nosso sonho no Instituto. Cada concerto, especialmente com ingressos populares, é um passo firme para democratizar a cultura e provar que a arte de excelência pode e deve pertencer a todos", declara.

Um dos pilares da temporada é a valorização da música brasileira e fluminense. Nascida em São Gonçalo, a OFM amplia sua atuação e assume o Rio de Janeiro como um de seus territórios criativos, promovendo o encontro entre obras de compositores históricos, criadores em atividade e novas vozes da cena musical contemporânea. A iniciativa busca fortalecer a cultura local, descentralizar a produção artística e preservar a memória musical do estado.

A Orquestra Filarmônica Metropolitana se destaca não apenas pela excelência artística, mas também por seu forte compromisso social. A política de ingressos a preços populares convida um público cada vez mais diverso a ocupar as salas de concerto e vivenciar a potência da música sinfônica.

O concerto de abertura no Theatro Municipal promete uma noite memorável, marcando o início de um ciclo que levará a mensagem de “Novos Horizontes” a diferentes palcos. A apresentação é uma oportunidade única para o público carioca se conectar com uma das mais vibrantes orquestras do cenário atual, em um dos palcos mais icônicos do país.

Sobre o Instituto dos Sonhos e a Orquestra Filarmônica Metropolitana

O Instituto dos Sonhos é uma Organização da Sociedade Civil fundada por Rafael Vieira, com mais de 20 anos de atuação, dedicada a transformar sonhos em realidade por meio de soluções sociais nas áreas de cultura, educação, esporte e sustentabilidade. Com a missão de ser um catalisador de transformação social no Brasil, o instituto desenvolve projetos que geram oportunidades e contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e criativa.

A Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM), um de seus principais projetos culturais, alia excelência artística à democratização do acesso à música de concerto. Desenvolve uma programação vibrante e inovadora, com foco na valorização da música brasileira e na formação de novos públicos, em total alinhamento com os valores de sua instituição mantenedora.

SERVIÇO: Concerto de Abertura da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica Metropolitana – "Novos Horizontes"

Data: 10 de fevereiro de 2026 (terça-feira), às 19h

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro (Praça Floriano, S/N - Centro, Rio de Janeiro - RJ)

Ingressos: R$ 2,00 (dois reais)

Classificação: Livre