Detran-RJ elimina exame de baliza da prova prática de direção

Quem pretende tirar a carteira de motorista agora pode respirar tranquilo, pois o tão temido exame de baliza será eliminado da prova prática pelo Detran do Rio de Janeiro. A novidade foi confirmada nesta segunda-feira (2), e, segundo o órgão, visa seguir o que está estabelecido no Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular.

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) divulgou o manual no último domingo (1º) e determinou regras nacionais. Na visão da pasta, o novo manual está de acordo com a vivência encontrada pelos motoristas no trânsito brasileiro.

A secretaria ressalta que a baliza "deixou de ser uma etapa obrigatória da prova prática" e que, se analisado o manual, a "avaliação deixa de ser sobre uma manobra específica, feita em um espaço à parte e pouco representativa do dia a dia, e passa a observar o condutor em situação real de tráfego".

No entanto, o debate sobre o tema não é recente: atualmente, dez estados brasileiros já não exigem mais a baliza durante o exame prático. No Distrito Federal, a medida está em vigor desde 2004. Já em Mato Grosso, o teste deixou de ser obrigatório em janeiro, com a implementação ocorrendo de forma gradual até 10 de fevereiro.



O Detran-RJ ainda não especificou quando a baliza vai deixar de ser obrigatória nas provas, porém informou que será “em curtíssimo prazo”.