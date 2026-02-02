Criança de 11 anos morre eletrocutada em um bar de Duque de Caxias

A criança teria encostado em uma estrutura de ferro energizada - Foto: Reprodução - Rovena Rosa/Agência Brasil

Um menino identificado como David de Lima, de 11 anos, morreu eletrocutado por volta das 20 deste domingo (1º), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A morte da criança ocorreu em um bar localizado na Rua do Catete, no bairro Doutor Laureano.

O menino estava brincando com amigos quando decidiu buscar abrigo no bar para se proteger da intensa chuva que atingiu a região. David teria encostado a mão em uma estrutura de ferro que sustentava o telhado do estabelecimento, quando tomou a descarga elétrica.

As primeiras informações indicavam que o estabelecimento recebia energia de forma clandestina através de um cabo. Por causa da chuva, o cabo caiu e atingiu a parte metálica, o que teria energizado a estrutura da cobertura.

Em meio ao ímpeto de ajudar a criança, um homem também levou um choque. As pessoas que estavam no local usaram uma mesa de madeira para socorrer David.

O menino foi encaminhado para o Hospital Moacyr do Carmo, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

À noite deste domingo (1º) foi marcada por uma forte tempestade que atingiu diversas localidades do Rio de Janeiro.