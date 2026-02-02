Criança de 11 anos morre eletrocutada em um bar de Duque de Caxias
O menino encostou a mão em uma estrutura de ferro energizada
Um menino identificado como David de Lima, de 11 anos, morreu eletrocutado por volta das 20 deste domingo (1º), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A morte da criança ocorreu em um bar localizado na Rua do Catete, no bairro Doutor Laureano.
O menino estava brincando com amigos quando decidiu buscar abrigo no bar para se proteger da intensa chuva que atingiu a região. David teria encostado a mão em uma estrutura de ferro que sustentava o telhado do estabelecimento, quando tomou a descarga elétrica.
As primeiras informações indicavam que o estabelecimento recebia energia de forma clandestina através de um cabo. Por causa da chuva, o cabo caiu e atingiu a parte metálica, o que teria energizado a estrutura da cobertura.
Em meio ao ímpeto de ajudar a criança, um homem também levou um choque. As pessoas que estavam no local usaram uma mesa de madeira para socorrer David.
O menino foi encaminhado para o Hospital Moacyr do Carmo, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.
À noite deste domingo (1º) foi marcada por uma forte tempestade que atingiu diversas localidades do Rio de Janeiro.