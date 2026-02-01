Infecções alimentares no verão: como prevenir e onde procurar ajuda em casos de emergência

As altas temperaturas do verão criam um ambiente favorável para o aumento das infecções alimentares. O calor estimula a proliferação de bactérias, vírus e parasitas em alimentos mal conservados, o que pode provocar sintomas como diarreia, vômitos, dores abdominais e febre. Por isso, especialistas alertam que a prevenção depende de cuidados simples no dia a dia, tanto em casa quanto em bares, restaurantes e outros locais de alimentação fora de casa.

“O armazenamento inadequado dos alimentos é um dos principais fatores de risco para infecções alimentares durante a estação. Carnes, peixes, leite e derivados devem ser mantidos sempre refrigerados e nunca consumidos após longos períodos fora da geladeira. Além disso, alimentos crus precisam ser separados dos cozidos para evitar contaminação cruzada. Também é importante verificar a validade e o estado das embalagens antes do consumo”, alerta a nutricionista Eralda Ferreira, coordenadora de Vigilância e Promoção da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ).

A higiene é outro fator importante na prevenção. Lavar bem as mãos antes de preparar ou consumir alimentos, higienizar frutas, verduras e legumes com água tratada e garantir que utensílios estejam limpos são atitudes simples, mas essenciais para reduzir as chances de contaminação. Em locais como praias, festas e eventos ao ar livre, onde os alimentos ficam expostos ao sol por longas horas, o cuidado deve ser ainda maior.

"Apesar dos cuidados, infecções alimentares ainda podem acontecer. Os sintomas geralmente aparecem algumas horas ou dias após a ingestão do alimento contaminado e incluem diarreia, vômitos, dores abdominais e febre. Em casos mais graves, como febre alta, desidratação, sangue nas fezes ou vômitos persistentes, é essencial buscar atendimento médico imediato’’. explica Eralda.

Nesses casos, a recomendação é procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou hospital mais próximo. Se o quadro for grave, com mal-estar intenso ou dificuldade de locomoção, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192, pode ser acionado.