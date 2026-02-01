Polícia Civil cumpre mandado de prisão por furto em Armação dos Búzios
O homem foi preso ainda no trabalho, em um quiosque na Praia de Geribá
min de leitura | Escrito por Redação | 01 de fevereiro de 2026 - 11:51
Policiais civis da 127ª DP (Armação dos Búzios) cumpriram, neste sábado (31/01), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 30 anos, pelo crime de furto, durante diligências realizadas no município de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos.
O homem foi localizado em seu local de trabalho, em um quiosque situado na Praia de Geribá, onde recebeu voz de prisão e foi detido pelos agentes. A ação reforça o trabalho contínuo da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no cumprimento de mandados judiciais e na preservação da ordem pública no município.
