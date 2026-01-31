Polícia Civil prende quinto envolvido em homicídio de policial em Niterói

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, neste sábado (31/01), mais um envolvido no assassinato do policial civil José Carlos Queiroz Vianna, ocorrido em outubro do ano passado, em Niterói. O criminoso foi localizado e capturado na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, após trabalho contínuo de investigação.

As apurações apontam que o homem teve papel direto no planejamento do homicídio. Ele recebia prestações de contas sobre o monitoramento da vítima, realizado por meses até o crime, além de informações detalhadas sobre a execução e a queima do veículo utilizado no ataque ao agente.

Com ele, foram apreendidos aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia. O preso possui anotações criminais por organização criminosa, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Ele também é investigado por integrar o grupo de segurança do bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o “Adilsinho”.

Esta é a quinta prisão relacionada ao caso. Três criminosos foram presos em flagrante no dia do crime, e um quarto envolvido foi capturado em novembro do ano passado. As investigações continuam para o completo esclarecimento de todas as circunstâncias do homicídio.