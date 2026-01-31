Parque RJ vai contar com câmeras de monitoramento e iluminação de qualidade

A maior área de lazer do Leste fluminense já tem data para ser inaugurado e entregue à população: dia 8 de fevereiro. O Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo, vai funcionar de terça à domingo das 6 às 22h. Desta forma, para garantir que os usuários possam usufruir de todas as atrações, a segurança, o monitoramento e a iluminação são itens essenciais no novo equipamento.

No total, serão mais de 200 luminárias de LED, distribuídas em 194 postes espalhados pelo local, com 10 câmeras de monitoramento que irão funcionar 24 horas por dia. Também serão instaladas luzes de emergência com 50 projetores de LED, com potência de 200w para que em caso de falta de energia, o público saia em segurança pelas rotas de acesso à saída.

O Parque RJ, um projeto fruto de parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a prefeitura de São Gonçalo, executado pela Secretaria das Cidades, contará com anfiteatro para 15 mil pessoas, pista de atletismo, skatepark com half pipe, quadras, parcão, academia ao ar livre, cascatas para banho e espaço kids, além de um sistema sustentável de reuso de água, com reservatórios que somam quase 900 mil m³. Com infraestrutura moderna e soluções ambientais integradas, o Parque RJ inaugura um novo conceito de convivência no município e já inspira modelos semelhantes em outras cidades fluminenses. Serão beneficiados mais de 1,8 milhão de pessoas.

"Todo o projeto do Parque RJ foi pensado para oferecer mais qualidade de vida e uma nova opção de lazer à população do Leste fluminense. Teremos monitoramento 24 horas por dia e uma iluminação de qualidade, para que os moradores possam usufruir com tranquilidade e segurança dos atrativos que o Parque RJ oferece aos usuários", afirmou o secretário das Cidades, Douglas Ruas