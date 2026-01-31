São Gonçalo terá fim de semana de diversão com Caravana de Arte e Lazer

No próximo fim de semana, a Caravana de Arte e Lazer vai garantir uma manhã de muita diversão para as crianças do Zé Garoto e da Covanca. O projeto da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) oferece brinquedos, músicas e lanches gratuitos.

Neste sábado (31), a caravana terá uma edição especial inclusiva. O evento vai acontecer no estacionamento do Clube Tamoio, no Zé Garoto, e vai contar com a presença dos atendidos nos equipamentos de inclusão da cidade, como Centros de Referência Municipal ao Autismo (CRMA), Centros de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi), Centro de Inclusão Municipal Helen Keller (CIM) e Centro Especializado em Reabilitação (CER).

Já no domingo (1°), será a vez dos moradores da Covanca receberem o projeto. Nos dois dias, a ação garante acesso a escorrega inflável, pula-pula, jogos de tabuleiro, e oferece brincadeiras e lanches, tudo de forma gratuita.

Serviço:

Sábado (31/01) – Avenida Presidente Kennedy s/n – Zé Garoto (estacionamento do Clube Tamoio), das 9h às 13h.

Domingo (01/02) – Rua Benjamin Constant, 1900 – Covanca, das 9h às 13h.