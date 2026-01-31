Está aberta a temporada de blocos em Niterói

Ao longo de toda a programação, são mais de uma centena de blocos confirmados até depois do Carnaval - Foto: Divulgação - Luciana Carneiro

Ao longo de toda a programação, são mais de uma centena de blocos confirmados até depois do Carnaval - Foto: Divulgação - Luciana Carneiro

O som dos tamborins já está ecoando pelas ruas e Niterói entra oficialmente no clima do Carnaval. A temporada de blocos de rua de 2026 promete levar alegria, tradição e muito ziriguidum para todas as regiões da cidade, em diversos bairros da orla, comunidades e praças mais conhecidas e tradicionais.

Ao longo de toda a programação, são mais de uma centena de blocos confirmados até depois do Carnaval, reafirmando Niterói como um dos berços do samba e como a cidade da animação onde nasceu Ismael Silva, um dos maiores compositores, cantores e violonistas da história do samba brasileiro. A folia de blocos de rua na cidade conta com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur.

Neste primeiro grande fim de semana de esquenta da folia, dezenas de blocos já tomam conta da cidade, marcando o aquecimento oficial para os dias mais intensos do Carnaval. Entre os desfiles mais aguardados está a Banda do Largo do Barradas, que sai às ruas neste sábado (31), a partir das 14h, no Barreto, celebrando uma das tradições mais genuínas e afetivas do Carnaval niteroiense.

A banda desfila neste sábado reafirmando seu papel como uma das manifestações mais autênticas e queridas do Carnaval de rua de Niterói. Fundada em 1994, a banda nasceu da paixão e do espírito festeiro de Torquato Medeiros da Silva, o eterno Katinho. Por quase três décadas, ele liderou a folia com alegria contagiante, transformando o Largo do Barradas em um dos pontos mais vibrantes do Carnaval da cidade.

Após seu falecimento, em 2021, o legado de alegria e confraternização segue vivo. Atualmente sob a presidência de Vitor Machado, filho de Katinho, a banda reafirma o compromisso de manter viva a tradição construída pela família e pelo bairro.

“Sigo o exemplo do meu pai, e a nossa tradição se manterá de pé, com amigos dele que até hoje nos apoiam, como o secretário de Governo e atual presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, Paulo Bagueira, que também é fundador da banda”, afirma Vitor Machado.

Com o apoio de fundadores históricos e amigos de longa data, a Banda do Largo do Barradas se prepara para mais um ano de muita empolgação.

Centenas de foliões estarão nas ruas da cidade

Ao som de bandas e baterias contagiantes, os desfiles prometem arrastar foliões pelas ruas, celebrando a amizade, a memória afetiva e o verdadeiro espírito do Carnaval de rua. Ao longo das próximas semanas, blocos dos mais variados estilos, tamanhos e propostas vão ocupar ruas e praças de Niterói, fortalecendo a cultura popular, movimentando a economia local e garantindo uma festa democrática, diversa e espalhada por toda a cidade, reunindo amigos e famílias.

Ao lado da Banda do Largo do Barradas, o sábado reúne uma programação intensa, com blocos tradicionais e novos ocupando diferentes regiões. Também desfilam o Sem Limites, o Maré Folia, o Gallo Folia, os Acadêmicos da Palmeira, o Tranças e Trançadas, o Bicho Solto, a Oficina das Minas e o Grito do Polo Gastronômico da Ponta d’Areia, formando um mosaico que mostra a pluralidade do Carnaval de rua niteroiense.

No domingo, dia 1º de fevereiro, a folia continua e se espalha novamente pela cidade, com blocos que reforçam o caráter popular e democrático da festa. Desfilam o Limão Gelado, os Amigos da Ciclovia, o Vem Quem Não É Mandado e o Batuque da Diversidade, garantindo que o Carnaval siga vivo, diverso e presente em diferentes territórios.

A Prefeitura de Niterói acompanha e apoia toda a programação, atuando de forma integrada para garantir infraestrutura, organização e segurança, em parceria com os organizadores dos blocos. A agenda completa está disponível para consulta no site da Neltur e pode sofrer alterações conforme a organização de cada evento. Os eventos contam ainda com o apoio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), do SAMU, da Guarda Municipal, da Coordenadoria Geral de Eventos, da NitTrans, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Serviço:

Evento: Desfile da Banda do Largo do Barradas

Data: 31 de janeiro

Horário: A partir das 14h

Local: Praça Nereu Guerra – Largo do Barradas – em frente ao antigo Tio Sam – Barreto – Niterói

Entrada: Gratuita

Serviço – Blocos do fim de semana

SÁBADO – 31 DE JANEIRO

• Sem Limites – 10h – Viçoso Jardim – Travessa São José

• Maré Folia – 14h – Fonseca – Horto do Fonseca

• Maré Folia – 16h – Fonseca – Horto do Fonseca

• Gallo Folia – 12h – Engenhoca – Rua Henrique Castrioto, 167

• Acadêmicos da Palmeira – 14h – Fonseca – Rua Henrique Lage

• Tranças e Trançadas – 14h – Centro – Rua Visconde de Sepetiba, 66

• Bicho Solto – 15h – Piratininga – Av. Dr. Raul de Oliveira Rodrigues, 2600

• Oficina das Minas – 16h – Pé Pequeno – Rua Itaperuna, 1

• Grito do Polo Gastronômico da Ponta d’Areia – 10h – Rua Oirthon Dantas, 4

• Banda do Largo do Barradas – 14h – Largo do Barradas – Rua Benjamin Constant, entre as ruas Porciúncula e José Vicente Sobrinho – Barreto

• Sem limites - 16h - Travessa São José, 832 - Viçoso Jardim

• Azul e Branco – 20h – Rua Uirapuru , Ilha da Conceição

DOMINGO – 1º DE FEVEREIRO

• Limão Gelado – 9h – Engenhoca – Rua Vereador José Vicente Sobrinho

• Amigos da Ciclovia – 18h – Piratininga – Av. Acúrcio Torres

• Vem Quem Não É Mandado – 17h – Largo da Batalha – Rua Santa Engrácia, 10

• Batuque da Diversidade – 16h – Gragoatá – Praça da Bicicleta

TERÇA-FEIRA – 3 de fevereiro

• Ensaio do Multibloco – 19h – São Domingos – Praça Zumbi dos Palmares