Carnaval colorido e econômico: Como montar o look perfeito por até R$ 50

A festa mais colorida e animada do país, o Carnaval, está chegando. E para dar aquela força aos foliões, O SÃO GOINÇALO foi às ruas mostrar que é possível curtir a folia com estilo sem gastar uma fortuna. Fantasias coloridas, engraçadas e confortáveis estão por toda parte, e a melhor parte é que dá para montar o look perfeito por até R$ 50.



Caminhando pelos centros comerciais de Niterói, dá para encontrar lojas recheadas de produtos de Carnaval, como fantasias, adereços, purpurina e outros itens. Mas, além de caprichar na fantasia, os foliões estão de olho mesmo é em se divertir sem estourar o orçamento, e por isso os preços estão bem acessíveis, variando entre R$ 30 e R$ 40 em várias lojas.

As fantasias de personagens têm muita procura no Carnaval | Foto: Layla Mussi

Os foliões estão reaproveitando grande parte das peças que já possuem, além de customizar os seus próprios enfeites, mas sem deixar de lado a variedade e a beleza dos adereços das lojas, como é o caso da aposentada Rosali Peçanha, de 65 anos.

“Então, eu já estou comprando esses adereços, já tenho uma bermudinha vermelha, a blusa que eu enfeitei todinha de coraçãozinho dessa aqui. A princípio, a primeira fantasia será essa. Olha, eu já gastei uns R$ 50, acho que com esse valor dá para montar uma roupinha legal. Todo ano eu compro uma novidade, mas o restante eu vou reciclando o que já tenho”, disse.

Rosali garantiu seu arco decorado e o brinco para o Carnaval 2026 | Foto: Layla Mussi

As lojas estão com variedade nos produtos, mas o que tem mais chamado a atenção do público são plaquinhas com frases engraçadas e sugestivas, que custam em torno de R$ 15. Além disso, também fazem sucesso quepes coloridos e de personagens, cujos valores giram em torno de R$ 20. E, para os foliões mirins, no comércio é possível encontrar fantasias de personagens infantis custando entre R$ 30 e R$ 50.

1/2 Quepes coloridas e de personagens possuem preço acessível | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





De acordo com a atendente Maria Mercedes, de 24 anos, o clássico ainda é muito procurado, como as saias de tule e os arcos decorados. Entretanto, algumas novidades são as hot pants; isso se deve a uma mudança na preferência dos consumidores, que agora procuram fantasias e adereços confortáveis e frescos.

“As saias de tule, hot pants, os glitters, arquinhos com as plaquinhas, que agora estão bombando bastante, porque o pessoal não está preferindo usar máscara ou capa, esses acessórios. E esses produtinhos, que são os hot pants, são de tecido furadinho, mais fresco; as mulheres gostam bastante”, disse.

A atendente Maria Mercedes diz que as plaquinhas e as hot pants são muito procuradas | Foto: Layla Mussi

A novidade do Carnaval, hot pants, pode ser encontrada por R$ 30 a R$ 35, mas, com a promoção da loja, um dos tipos do produto está custando R$ 25. Para completar a fantasia e literalmente brilhar nos blocos, a purpurina é uma excelente opção, e com valor acessível, de R$ 2 a R$ 10.

