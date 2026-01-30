Projeto audiovisual 'Alô Morador' estreia na Rádio Mania

O nome “Alô Morador” surgiu de uma das músicas que integram o trabalho e que também dá título ao projeto - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Estreia nesta quinta-feira (29), a partir de 12h, o projeto musical 'Alô morador', a mais nova produção audiovisual da Rádio Mania. Mais do que uma gravação, o projeto reafirma o papel da Rádio Mania Brasil como casa do samba, e reforça a importância de nomes como Raul Silva, que conduz a produção musical, e do compositor Dinho Luz, que representa a nova voz da resistência e da tradição do samba.

Serão 17 faixas autorais gravadas ao vivo, disponíveis no Youtube e em todas as plataformas digitais. A proposta artística é inspirada em grandes nomes como Arlindo Cruz e Reinaldo, mas carrega uma identidade única: músicas que falam de fé, resistência, amor, saudade e do sonho de conquistar novos horizontes.

Cada faixa foi registrada de forma autêntica, com áudio e vídeo captados simultaneamente, destacando a energia da performance e a atmosfera do estúdio da Rádio Mania. O audiovisual completo servirá como documento artístico e cultural, mas também será desdobrado em clipes individuais, conteúdos para redes sociais, making of e entrevistas.

Sobre Dinho Luz

Carioca, pai de quatro filhos e flamenguista, Dinho Luz cresceu em meio ao samba, influenciado por familiares ligados às escolas de samba e ao carnaval. Foi em 2008, durante um samba familiar no Quilombo de Irajá, que passou a se reconhecer como artista e iniciou sua trajetória nos palcos. Em 2009, começou a se dedicar à composição e, em 2012, teve sua primeira música gravada, Moço da Balinha, na voz de Renato da Rocinha. Atualmente, concilia a carreira autoral com apresentações como cantor solo e tem obras gravadas por artistas como Clareou, Menos É Mais, Arlindinho, Marquinho Sensação, Bom Gosto e Caju Pra Baixo.

Em conversa com O SÃO GONÇALO, Dinho adiantou que a estreia representa apenas a primeira parte do projeto, que será apresentado em etapas. Segundo o cantor, novos lançamentos já estão previstos, com mais duas ou três partes ainda sem datas definidas.

O nome “Alô Morador” surgiu a partir de uma das músicas que integram o trabalho e que também dá título ao projeto. A canção é um recado para quem vem da comunidade, para aqueles que precisam se esforçar além do normal para conquistar espaço e seguir em frente.

“A música fala com quem precisa correr atrás, fazer o certo e, muitas vezes, fazer o dobro para conseguir avançar. Ela chama atenção para o respeito aos ensinamentos dos mais velhos, à palavra passada com carinho, porque é isso que fortalece”, explica o artista.

Um dos versos mais marcantes do refrão resume a mensagem central do projeto: ‘ninguém é capaz de derrotar um homem paciente que já se acostumou com a dor’. Para Dinho, a frase funciona como um chamado de resistência e esperança. “É como dizer: se você já passou por tudo isso, só não vence se desistir”, afirma.

Com forte identidade autoral, “Alô Morador” carrega elementos de vivência, respeito, persistência e valorização das raízes. O projeto nasce com o objetivo de dialogar diretamente com quem se reconhece nessas histórias, transformando experiências reais em música.

“Fico muito feliz com essa parceria com a Rádio Mania, que está abraçando esse projeto com muito carinho. Sou muito grato pelo espaço e pela atenção”, conclui Dinho Luz.

Ficha técnica

Artista:

Dinho Luz

Banda:

Diretor Musical / Cavaco: Raul Silva

Contrabaixo: Duzinho Soares

Violão: Ian Félix

Piano: The Rain

Banjo: Danilo Negreiros

Percussão / Rep de mão: Jefferson Dias de Freitas

Percussão: Alisson Ramos Lins

Sax, Flauta, Gaita: Marcelo de Oliveira Braga

Percussão / Pandeiro / Cuíca: Gustavo Tadeu (GUH SILVA)

Percussão: Robert da Silva – (Fornalhinha)

Percussão / Tantan: Dennis da Silva

Bateria: Paulo Bonfim

Backing Vocal: Levy Sales da Silva

Backing Vocal: Douglas Rafael Almeida

Equipe Técnica Rádio Mania Brasil

Captação de áudio: Francislucio Vieira (Presuntinho)

Operador de monitor: Leandro Ribeiro

Operador de áudio: Willians Andrade

Mix e máster: Gabriel Vasconcelos

Lighting design: (Nemo)

Operador telão: (Brayan)

Operadores de câmeras: Gleison Henrique, Mauricio Costa, Alexandre Ferreira (Sapatinho), Samuel Mattos e Wagner Rodrigues (Ronin) Gabriel Marcelino.

Fotografia: Sérgio Filho

Maquiagem: Priscila Sarsedas Borges

Produção Executiva: Alexandre Ferreira (Sapatinho) Karla Appolinário

Promoção: Rômulo Barbosa

Atendimento: Pâmella Peçanha

Edição e Pós-produção: Samuel Mattos / Gleison Henrique

Marketing: Samuel Mattos / Filipe Coutinho / Bruno Benzamat e Gleison Henrique

Social Media: Maicon da Conceição Mello (Deejay Maicão)

Estruturas: Vannier Estruturas

Transporte : Luciano

Direção Geral: Wallace Salgado de Oliveira

Rádio Mania Brasil 2026