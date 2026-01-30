Motociclista morre e três ficam feridos em acidente na Alameda

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas na manhã desta sexta-feira (30) após um acidente envolvendo duas motocicletas e um ônibus da linha 590 (Amendoeira × Centro), da Viação Mauá, na Alameda São Boaventura, no sentido Centro, bairro Fonseca, Zona Norte de Niterói.

Testemunhas contaram que o ônibus passou sobre a vítima fatal. A colisão fez com que duas faixas da via fossem interditadas, provocando lentidão no tráfego.





Para facilitar a circulação, os veículos estão sendo desviados para a baía, utilizando o Corredor Metropolitano, que funciona exclusivamente nesse trecho. Equipes da Nittrans estão no local orientando os motoristas e organizando o trânsito.

Dos três feridos, um foi atendido no local, e duas mulheres, de 24 anos, foram levadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL). O estado de saúde delas é estável.

A Polícia Civil realizou a perícia no local. O corpo do motociclista será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, e o caso será investigado pela 78ª DP (Fonseca).