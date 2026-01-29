Papelarias ficam lotadas na reta final para a volta às aulas

Faltando menos de uma semana para a volta às aulas, as papelarias já estão lotadas de pais correndo atrás do material escolar da criançada. Mesmo com as compras de última hora, ainda é possível encontrar bastante variedade de produtos.

Nas últimas semanas, o cenário mais comum nas lojas tem sido pais com listas de material escolar nas mãos e crianças com os olhos brilhando a cada novidade nas prateleiras. E mesmo quem deixou para comprar na última semana não está encontrando dificuldades: entre os itens mais procurados estão cadernos, canetas e lápis.

"Estamos procurando por caderno, as matérias agora são muitas, então estamos vendo caderno, ” disse Rosemeire Firmino, de 61 anos, que estava comprando o material escolar da neta, Sofia Marinho, de 11 anos, que ingressará no sétimo ano.

Como grande parte dos consumidores pretende reaproveitar itens de anos anteriores que estão em bom estado, quem foi às compras nesta semana estava esperando apenas as novidades chegarem às prateleiras.

“Porque ela queria ver novidades, ela gosta de anime e queria ver se tinha, mas não tinha. [...] Ela tem cadernos que ela nem usou ainda e vai usar este ano”, explicou a avó da estudante.

Rosemeire Firmino e a neta Sofia Marinho deixaram para a última hora, pois buscavam por novidades | Foto: Layla Mussi

De acordo com a CDL Niterói, já era esperado esse cenário de compras até o último minuto. Se comparado com o mesmo período do ano passado, as vendas em 2026 tiveram um aumento de 3%. “Até o momento, o desempenho do setor segue em patamar semelhante ao registrado em 2025, dentro da projeção estabelecida”, informou a CDL.

Ainda segundo a CDL, os produtos de papelaria sofreram aumento nos preços dentro da inflação. “Em relação aos preços, houve reajustes nos produtos de papelaria e material escolar, porém dentro de correções inflacionárias, sem aumentos expressivos ou fora do padrão esperado para o período”, alegou.

Apesar do aumento, os clientes não estão encontraram dificuldades para gabaritar a lista de materiais dos filhos, nem mesmo a quantidade e a variedade têm sido um obstáculo.

“Tem bastante variedade, o preço está bom, está tudo bem, não tem problema nenhum. Na verdade, estamos fazendo mais o gosto dela, é claro, sempre pesquisando um preço melhor, mas conciliando o preço com o gosto que ela tem”, disse Eduardo Pontes, de 43 anos, pai de Laura Matos, de 13 anos, que começará o 8º ano.



Eduardo Pontes e a filha Laura Matos encontraram variedade nos produtos que procuraram | Foto: Layla Mussi

A ansiedade dos estudantes para retornarem aos bancos escolares é tanta que insistem para os pais correrem para comprar os itens que faltam da lista de material.

“Eu vim dar uma olhada, comprar algumas coisas já para a semana que vem. A gente vai deixando, deixando e quando vê já está em cima do dia e começam a cobrar ‘mãe, meu material’, então não tem jeito”, disse Patrícia da Silva, de 47 anos e mãe de duas filhas, uma no 3º ano do Ensino Médio e a mais nova no sétimo ano.

Patrícia da Silva está comprando o material escolar das filhas | Foto: Layla Mussi

Em razão das boas vendas deste ano, a CDL Niterói orienta que o comércio continue com as estratégias de atendimento, mix de produtos e relacionamento com os clientes.



Sob supervisão de Marcela Freitas