Aulão gratuito de Jiu-Jitsu incentiva esporte em Maricá

A atividade tem como proposta incentivar a prática esportiva e destacar os benefícios da arte marcial para o corpo e para a saúde - Foto: Divulgação

A atividade tem como proposta incentivar a prática esportiva e destacar os benefícios da arte marcial para o corpo e para a saúde - Foto: Divulgação

No próximo dia 31 de janeiro, a partir das 9h, a Simbolus Academia realiza um aulão gratuito de Jiu-Jitsu, aberto ao público. A atividade tem como proposta incentivar a prática esportiva e destacar os benefícios da arte marcial para o corpo e para a saúde, reunindo praticantes e admiradores da modalidade em um momento de troca, aprendizado e integração. O evento acontecerá na sede da academia, no bairro Flamengo, em Maricá.

O aulão também marca a chegada dos professores Mariane Nunes e Damião Silva, ambos oriundos da GFTeam (Grappling Fight Team), uma das equipes mais tradicionais do jiu-jitsu no Brasil e no exterior. Os dois serão os responsáveis por conduzir a atividade, apresentando técnicas e a metodologia que passa a integrar a rotina da academia.

Leia também:

Familiares buscam idoso com Alzheimer desaparecido em Maricá

Prefeitura de Maricá lança obras do novo Plaza Maricá Shopping



Reconhecido por contribuir para o condicionamento físico, o fortalecimento muscular, a coordenação motora e a flexibilidade, o jiu-jitsu também é uma importante ferramenta para o controle do estresse, o desenvolvimento da disciplina e o cuidado com a saúde mental.

Para o sócio-proprietário da Simbolus Academia, professor Leandro Cardoso, a modalidade vai além do aspecto esportivo:

“O jiu-jitsu é uma prática extremamente completa. Trabalha o corpo como um todo, melhora o condicionamento físico e ainda contribui para o equilíbrio emocional. É uma atividade acessível, que pode ser praticada em diferentes idades, e que promove saúde, foco e qualidade de vida”, afirma.

Segundo Leandro, a iniciativa busca aproximar a comunidade da modalidade e fortalecer a prática esportiva:

“A ideia é abrir as portas da academia, reunir quem já treina e quem tem curiosidade, e mostrar que o jiu-jitsu é uma ferramenta poderosa de promoção da saúde e do bem-estar”, completa.

SERVIÇO

Aulão de Jiu-Jitsu – Simbolus Academia

Data: 31 de janeiro (sábado)

Horário: a partir das 9h

Endereço: Av. Roberto Silveira, 2281 - Flamengo, Maricá - RJ, 24903-810

Evento gratuito

Aberto ao público