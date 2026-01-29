Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Torcedores do Flamengo fazem festa no Aeroporto Tom Jobim para receber Lucas Paquetá

O atleta retorna ao clube aos 28 anos depois de quase uma década jogando na Europa

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de janeiro de 2026 - 12:23
Cerca de 300 rubro-negros se reuniram no local desde as primeiras horas
Cerca de 300 rubro-negros se reuniram no local desde as primeiras horas, cheios de bandeiras, camisas do clube, faixas e instrumentos musicais, na expectativa pela chegada do jogador Lucas Paquetá, que foi revelado pelo Flamengo e mantém forte identificação com a torcida.

A recepção demonstra o carinho da torcida com Paquetá, formado nas categorias de base do clube e campeão pelo Flamengo.

Lucas Paquetá volta ao Flamengo

O atleta retorna ao clube aos 28 anos depois de quase uma década jogando na Europa,  o clube vai precisar desembolsar 41,2 milhões de euros, o que equivale a R$ 260 milhões, ao West Ham-ING. Esse é o maior valor já realizado em uma transação por um clube brasileiro.

