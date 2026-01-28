Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas visita nova ponte de Rio Bonito

Com investimento de R$1,6 milhão, a antiga estrutura, interditada desde 2016 por risco de acidentes, foi totalmente demolida e substituída por um novo equipamento de concreto - Foto: Divulgação/Prefeitura de Rio Bonito

Com investimento de R$1,6 milhão, a antiga estrutura, interditada desde 2016 por risco de acidentes, foi totalmente demolida e substituída por um novo equipamento de concreto - Foto: Divulgação/Prefeitura de Rio Bonito

O secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), Engenheiro Uruan, visitou nesta segunda-feira (26) a nova ponte sobre o Rio Boa Esperança, construída pela pasta, que liga os bairros Boa Esperança e Nova Cidade, em Rio Bonito. Com investimento de R$1,6 milhão, a antiga estrutura, interditada desde 2016 por risco de acidentes, foi totalmente demolida e substituída por um novo equipamento de concreto, mais seguro e com acesso para pedestres. Ao lado do prefeito Marcos Abrahão, o secretário visitou também as obras de pavimentação realizadas em 39 ruas de 11 bairros da cidade, com recursos repassados pela SEIOP, por meio do programa Somando Forças. Ao todo, 13,6 km de ruas receberam novo asfalto, como resultado da parceria entre o Estado e a prefeitura.

A nova ponte de Rio Bonito possui guarda-corpo e passagem exclusiva para pedestres, gerando mais segurança para o tráfego de veículos leves e pesados. Ao visitar o local, inaugurado no final de dezembro, o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Engenheiro Uruan, destacou que a obra atende uma demanda antiga da população e vai melhorar a mobilidade para moradores e trabalhadores da região.

"Além de melhorar a mobilidade de Rio Bonito, garantindo o direito de ir e vir da população, as obras também fortalecem a atividade rural. Para quem depende dessa ponte para escoar a produção, o novo equipamento será um caminho seguro e eficaz para o sustento das famílias", afirmou o secretário, Engenheiro Uruan.

A nova ponte de Rio Bonito possui guarda-corpo e passagem exclusiva para pedestres | Foto: Divulgação/Prefeitura de Rio Bonito

A ponte fica a cerca de 800 metros da RJ-124 (Via Lagos), e é usada com frequência como rota alternativa ao intenso fluxo da rodovia. Com tráfego em mão dupla, a nova estrutura devolve à população a circulação de veículos e pedestres, melhorando o deslocamento dos moradores e o escoamento da produção agrícola local. Morador de Rio Bonito, Vanilton Siqueira lembrou a dificuldade que a população tinha para se locomover, sendo obrigada a enfrentar o lamaçal em dias de chuva para atravessar o rio.

"Antes, quando chovia, a gente tinha que tirar os sapatos para passar pela lama ao atravessar o rio e depois pedir água para lavar os pés. Agora a mudança foi radical, ficou uma maravilha. Essa obra será inesquecível", disse o morador.