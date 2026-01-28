Projeto audiovisual 'Alô Morador' estreia nesta quinta-feira (29) na Rádio Mania
A proposta artística é inspirada em grandes nomes como Arlindo Cruz e Reinaldo, mas carrega uma identidade única: músicas que falam de fé, resistência, amor, saudade e do sonho de conquistar novos horizontes
Estreia nesta quinta-feira (29), a partir de 12h, o projeto musical 'Alô morador', a mais nova produção audiovisual da Rádio Mania. Mais do que uma gravação, o projeto reafirma o papel da Rádio Mania Brasil como casa do samba, e reforça a importância de nomes como Raul Silva, que conduz a produção musical, e do compositor Dinho Luz, que representa a nova voz da resistência e da tradição do samba.
Serão 17 faixas autorais gravadas ao vivo, disponíveis no Youtube e em todas as plataformas digitais. A proposta artística é inspirada em grandes nomes como Arlindo Cruz e Reinaldo, mas carrega uma identidade única: músicas que falam de fé, resistência, amor, saudade e do sonho de conquistar novos horizontes.
Cada faixa foi registrada de forma autêntica, com áudio e vídeo captados simultaneamente, destacando a energia da performance e a atmosfera do estúdio da Rádio Mania. O audiovisual completo servirá como documento artístico e cultural, mas também será desdobrado em clipes individuais, conteúdos para redes sociais, making of e entrevistas.
Sobre Dinho Luz
Carioca, pai de quatro filhos e flamenguista, Dinho Luz cresceu em meio ao samba, influenciado por familiares ligados às escolas de samba e ao carnaval. Foi em 2008, durante um samba familiar no Quilombo de Irajá, que passou a se reconhecer como artista e iniciou sua trajetória nos palcos. Em 2009, começou a se dedicar à composição e, em 2012, teve sua primeira música gravada, Moço da Balinha, na voz de Renato da Rocinha. Atualmente, concilia a carreira autoral com apresentações como cantor solo e tem obras gravadas por artistas como Clareou, Menos É Mais, Arlindinho, Marquinho Sensação, Bom Gosto e Caju Pra Baixo.
Em conversa com O SÃO GONÇALO, Dinho adiantou que a estreia representa apenas a primeira parte do projeto, que será apresentado em etapas. Segundo o cantor, novos lançamentos já estão previstos, com mais duas ou três partes ainda sem datas definidas.
O nome “Alô Morador” surgiu a partir de uma das músicas que integram o trabalho e que também dá título ao projeto. A canção é um recado para quem vem da comunidade, para aqueles que precisam se esforçar além do normal para conquistar espaço e seguir em frente.
“A música fala com quem precisa correr atrás, fazer o certo e, muitas vezes, fazer o dobro para conseguir avançar. Ela chama atenção para o respeito aos ensinamentos dos mais velhos, à palavra passada com carinho, porque é isso que fortalece”, explica o artista.
Um dos versos mais marcantes do refrão resume a mensagem central do projeto: ‘ninguém é capaz de derrotar um homem paciente que já se acostumou com a dor’. Para Dinho, a frase funciona como um chamado de resistência e esperança. “É como dizer: se você já passou por tudo isso, só não vence se desistir”, afirma.
Com forte identidade autoral, “Alô Morador” carrega elementos de vivência, respeito, persistência e valorização das raízes. O projeto nasce com o objetivo de dialogar diretamente com quem se reconhece nessas histórias, transformando experiências reais em música.
“Fico muito feliz com essa parceria com a Rádio Mania, que está abraçando esse projeto com muito carinho. Sou muito grato pelo espaço e pela atenção”, conclui Dinho Luz.
Ficha técnica
Artista:
Dinho Luz
Banda:
Diretor Musical / Cavaco: Raul Silva
Contrabaixo: Duzinho Soares
Violão: Ian Félix
Piano: The Rain
Banjo: Danilo Negreiros
Percussão / Rep de mão: Jefferson Dias de Freitas
Percussão: Alisson Ramos Lins
Sax, Flauta, Gaita: Marcelo de Oliveira Braga
Percussão / Pandeiro / Cuíca: Gustavo Tadeu (GUH SILVA)
Percussão: Robert da Silva – (Fornalhinha)
Percussão / Tantan: Dennis da Silva
Bateria: Paulo Bonfim
Backing Vocal: Levy Sales da Silva
Backing Vocal: Douglas Rafael Almeida
Equipe Técnica Rádio Mania Brasil
Captação de áudio: Francislucio Vieira (Presuntinho)
Operador de monitor: Leandro Ribeiro
Operador de áudio: Willians Andrade
Mix e máster: Gabriel Vasconcelos
Lighting design: (Nemo)
Operador telão: (Brayan)
Operadores de câmeras: Gleison Henrique, Mauricio Costa, Alexandre Ferreira (Sapatinho), Samuel Mattos e Wagner Rodrigues (Ronin) Gabriel Marcelino.
Fotografia: Sérgio Filho
Maquiagem: Priscila Sarsedas Borges
Produção Executiva: Alexandre Ferreira (Sapatinho) Karla Appolinário
Promoção: Rômulo Barbosa
Atendimento: Pâmella Peçanha
Edição e Pós-produção: Samuel Mattos / Gleison Henrique
Marketing: Samuel Mattos / Filipe Coutinho / Bruno Benzamat e Gleison Henrique
Social Media: Maicon da Conceição Mello (Deejay Maicão)
Estruturas: Vannier Estruturas
Transporte : Luciano
Direção Geral: Wallace Salgado de Oliveira
Rádio Mania Brasil 2026