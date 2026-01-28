Jovem morta a facadas em Itaboraí será enterrada nesta quarta-feira (28)

A jovem deixa dois filhos um de 7 e outro de 2 anos - Foto: Arquivo Pessoal

A jovem morta a facadas em Itaboraí, Thamires Moreira França da Silva, de 23 anos, será velada nesta quarta-feira (28), no Cemitério São João Batista, no Centro de Itaboraí, às 12h, e o enterro está previsto para ocorrer às 14h.

Thamires foi morta a facadas pelo ex-companheiro, João Filipi da Silva Santos, de 28 anos, com quem manteve um relacionamento por três anos. Segundo as investigações, o homem já teria agredido a jovem por causa de ciúmes. Em razão do histórico de agressões, Thamires havia realizado um registro na Lei Maria da Penha, contra João.

Durante o ataque, a mãe da vítima, de 55 anos, também acabou ferida enquanto tentava defender a filha. Um vizinho socorreu as mulheres à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manilha, mas Tamires não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mãe foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, com um corte no braço, mas de acordo com a unidade ela teve alta à revelia.

Um dos filhos de Thamires, de 2 anos, presenciou o próprio pai esfaquear a mãe. Já o filho mais velho, de 7 anos, fruto de outro relacionamento, não estava no local no momento das agressões.

João Filipi foi preso em Minas Gerais, poucas horas depois do crime, graças a um trabalho conjunto entre a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e a Força Especial de Controle de Divisas do Governo do Rio.