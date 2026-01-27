Maricá perde para o Sampaio Corrêa e se complica no Carioca 2026
Partida, vencida por 1 a 0 pelos visitantes, aconteceu nessa terça-feira (27), no João Saldanha, em Maricá. Com resultado, equipe é 'lanterna' do Grupo B
No encerramento da 4ª rodada do Campeonato Carioca Superbet, o Sampaio Corrêa bateu o Maricá, por 1 a 0, na tarde desta terça-feira (27/01), no João Saldanha, em Maricá.
Agu anotou o gol do triunfo do Galinho da Serra, que chegou aos 6 pontos, entrando no G4 do Grupo A da Taça Guanabara. A vitória também marcou a estreia do técnico Antônio Carlos Roy no comando do time da Região dos Lagos.
Por sua vez, o Tsunami segue com apenas 3 pontos, na lanterna do Grupo B da competição.
Na próxima rodada, o Sampaio faz o clássico de Saquarema contra o Boavista, na sexta (30), às 19 horas, no Lourival Gomes, enquanto o Maricá recebe o Volta Redonda, na segunda (02/02), às 17 horas, novamente no João Saldanha.
