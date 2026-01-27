Incêndio atinge subsolo de mais um shopping no Rio de Janeiro
De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da Gávea foram acionados por volta das 17h30
Um princípio de incêndio foi registrado no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde dessa segunda-feira (26). As chamas começaram em um painel elétrico instalado no subsolo do prédio.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da Gávea foram acionados por volta das 17h30 e conseguiram conter o fogo cerca de uma hora depois, às 18h57. Não houve registro de feridos.
Leia também:
Operação contra o comércio clandestino de 'canetas emagrecedoras' mira bairros na Zona Oeste do RJ
Vítima de homicídio no Engenho Pequeno é identificada
Por conta da ocorrência, o trânsito apresentou retenções na Rua Marquês de São Vicente, nas proximidades do centro comercial. Segundo o Centro de Operações Rio, uma das faixas da via precisou ser interditada temporariamente durante o trabalho das equipes.
A administração do Shopping da Gávea até o momento não se pronunciou.