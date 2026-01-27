Incêndio atinge subsolo de mais um shopping no Rio de Janeiro

Um princípio de incêndio foi registrado no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Um princípio de incêndio foi registrado no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde dessa segunda-feira (26). As chamas começaram em um painel elétrico instalado no subsolo do prédio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da Gávea foram acionados por volta das 17h30 e conseguiram conter o fogo cerca de uma hora depois, às 18h57. Não houve registro de feridos.

Por conta da ocorrência, o trânsito apresentou retenções na Rua Marquês de São Vicente, nas proximidades do centro comercial. Segundo o Centro de Operações Rio, uma das faixas da via precisou ser interditada temporariamente durante o trabalho das equipes.

A administração do Shopping da Gávea até o momento não se pronunciou.