Carnaval de Niterói terá nova Passarela do Samba em linha reta no Caminho Niemeyer

Desfiles acontecem nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, uma semana antes do calendário carioca, com mudanças na estrutura, logística e iluminação

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de janeiro de 2026 - 23:12
As novidades foram apresentadas em reunião realizada no auditório do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Caminho Niemeyer
A Prefeitura de Niterói apresentou as principais novidades do Carnaval 2026, que terá como destaque a implantação de uma nova Passarela do Samba em linha reta no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade. Os desfiles oficiais das escolas de samba acontecem nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, com entrada franca para o público.

“O Carnaval é uma tradição que faz parte da identidade de Niterói. Além de trazer alegria e diversão para toda a família, ele movimenta a economia local, gera empregos, estimula hotéis, serviços e o comércio, e impulsiona a nossa indústria criativa. A Prefeitura investe e acredita no potencial da festa, apoiando as escolas de samba para oferecer um espetáculo cada vez mais grandioso e seguro para moradores e turistas”, afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

As mudanças na estrutura incluem novo desenho da passarela, melhor logística de acesso, iluminação especial, além da entrada dos carros alegóricos já dentro do complexo do Caminho Niemeyer, o que garante mais fluidez, segurança e valorização do conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer.

As novidades foram apresentadas em reunião realizada no auditório do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Caminho Niemeyer, com a presença de representantes das escolas de samba, dirigentes da UESBCN (União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói) e da Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit).

O encontro foi conduzido pelo presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento, e pelo secretário de Governo e presidente da Comissão do Carnaval, Paulo Bagueira. Também participaram o diretor de Administração, Marcos Mattozo; o diretor de Lazer, Marcelo Maia; e o coordenador dos desfiles, Alexandre Oliveira.

