Mulher e criança, de 4 anos, são atropeladas na Alameda São Boaventura, em Niterói
Acidente ocorreu no bairro Fonseca; vítimas foram socorridas e levadas para hospital em São Gonçalo
Uma mulher de 30 anos e seu filho, uma criança de 4 anos, foram atropeladas por uma motocicleta na noite desta segunda-feira (26), na Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, em Niterói.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para acidente aconteceu às 19h56. Ambas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, em São Gonçalo.
Leia também:
➣Vazamento em tubulação deixa vários bairros sem água na Zona Oeste do Rio de Janeiro
➣ Lula pede em reunião à presidente da FIFA para Brasil sediar o Mundial de Clubes 2029
A criança foi atendida e apresenta estado de saúde estável. A mãe sofreu uma fratura e vai passar por cirurgia.
Não há, até o momento, detalhes de como aconteceu o atropelamento.