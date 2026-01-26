Mulher e criança, de 4 anos, são atropeladas na Alameda São Boaventura, em Niterói

Uma mulher de 30 anos e seu filho, uma criança de 4 anos, foram atropeladas por uma motocicleta na noite desta segunda-feira (26), na Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, em Niterói.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para acidente aconteceu às 19h56. Ambas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, em São Gonçalo.

A criança foi atendida e apresenta estado de saúde estável. A mãe sofreu uma fratura e vai passar por cirurgia.

Não há, até o momento, detalhes de como aconteceu o atropelamento.