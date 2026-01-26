Estudante de Saquarema conquista medalha de bronze em olimpíada de física e astronomia no Texas

Um jovem de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, colocou o nome da cidade, em destaque no cenário internacional da ciência. Yuri Fernandes Leão dos Santos, de 17 anos, estudante da rede pública, conquistou a medalha de bronze na etapa mundial da Olimpíada Internacional Copérnicos de Física e Astronomia, realizada entre os dias 21 e 26 de janeiro de 2026, em Houston, no Texas (EUA).

Yuri cursou o ensino médio integrado ao curso técnico de Eletromecânica na FAETEC de Bacaxá, instituição da rede pública estadual. Ele ingressou na unidade em janeiro de 2023, por meio de concurso seletivo, e concluiu o curso em dezembro de 2025. A classificação para a etapa mundial veio após um excelente desempenho na fase online da competição.

A Olimpíada Copérnicos reúne estudantes de vários países e é dividida em categorias de acordo com a faixa etária e o nível de conhecimento. Yuri competiu na Categoria 3, destinada a alunos mais velhos, e foi o único representante do estado do Rio de Janeiro entre os participantes brasileiros. Ao todo, o Brasil contou com uma delegação formada por estudantes de diferentes estados.





Para tornar o sonho possível, a família organizou uma vaquinha virtual. Com o apoio do pai, da mãe, de familiares e até de pessoas que não conheciam Yuri pessoalmente, os recursos necessários foram arrecadados, permitindo a viagem aos Estados Unidos. “Ele lutou muito para conseguir estar lá”, destacou o pai, Paulo, emocionado com a conquista do filho.

A cerimônia de premiação aconteceu no último dia do evento, quando veio a confirmação da medalha de bronze. Em depoimento, Yuri celebrou não apenas o resultado, mas a experiência vivida. “Estou muito feliz de poder estar aqui, vivendo tudo isso, conhecendo pessoas do mundo todo, competindo e aprendendo com estudantes de diferentes países. Isso não tem preço. Muito obrigado a todos que me ajudaram a representar o Brasil, a minha cidade e trazer essa medalha para Saquarema”, afirmou o estudante.