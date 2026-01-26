Ana Castela é criticada por Luana Piovani após manobra perigosa com jetski

A atriz Luana Piovani criticou Ana Castela nas redes sociais, neste domingo (25), depois da cantora publicar um vídeo caindo de jetski. Luana ainda fez uma publicação que comentava sobre os riscos de pilotar a “embarcação sem responsabilidade”.

“Toma vergonha, Ana Castela. Melhor chamar alguém para cuidar da sua imagem. C*g*d* atrás de c*d*g”, comentou a atriz. A cantora também foi mencionada em uma publicação que tratava dos riscos da situação.

“Você viu o vídeo da Ana Castela caindo de jetski? O que parece uma brincadeira pode esconder um problema sério. É uma embarcação que exige uma habilitação específica (motonauta) e responsabilidade. Pilotar sem a licença é uma infração grave”.

O vídeo polêmico foi registrado pelo amigo de Ana, Odorico Reis, na última quarta-feira (21), em meio a uma viagem a Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Na publicação, a cantora surge pilotando o jetski enquanto o influenciador está na garupa. Após tentar fazer uma curva, Ana perdeu o equilíbrio e os dois caíram na água.

