Produtor musical Bira Haway, pai de Anderson Leonardo, morre aos 74 anos

Morreu no último domingo (25), aos 74 anos, o produtor musical Ubirajara de Souza, conhecido como Bira Haway, um dos nomes mais influentes do samba e do pagode no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Oeste da capital fluminense.

O apelido que o acompanhou por toda a vida surgiu a partir do nome de um estúdio onde costumava gravar no início da carreira. Além do trabalho nos bastidores, Bira também atuou como cantor e intérprete de escolas de samba, tendo defendido a Estácio no primeiro ano de Ciça como mestre de bateria. Ele era pai do cantor Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo, que morreu em 2024.

A trajetória musical começou como percussionista na noite paulistana. Já nos anos 1980, Bira passou a se destacar como produtor, função que exerceu ao lado de diversos grupos de sucesso, como Exaltasamba, Soweto, Samprazer e Grupo Revelação.

Recentemente, o produtor havia passado por uma amputação de uma das pernas, da coxa para baixo, em procedimento realizado no Hospital Miguel Couto, na Zona Sul do Rio, e chegou a receber alta médica. No entanto, na última quarta-feira, voltou a passar mal e foi levado para a UPA da Cidade de Deus, onde os médicos diagnosticaram insuficiência cardíaca. Diante da gravidade do quadro, Bira foi transferido para o Hospital Carlos Chagas, onde não resistiu e morreu no domingo.

Ele será enterrado nesta terça-feira (27), no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

