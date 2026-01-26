Documentário do grupo Rouge é anunciado sem a participação de Lissah Martins

Lissah já havia demonstrado resistência à ideia de que a história do grupo fosse conduzida por terceiros - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Lissah já havia demonstrado resistência à ideia de que a história do grupo fosse conduzida por terceiros - Foto: Divulgação/Redes Sociais

A HBO anunciou nesta segunda-feira (26) a produção de uma nova série documental que vai revisitar a trajetória de um dos grupos musicais mais conhecidos dos anos 2000, o Rouge. A proposta do projeto é reunir depoimentos das ex-integrantes, abordando desde o surgimento e o auge do grupo até os rompimentos internos e os caminhos seguidos em carreira solo.

Apesar da confirmação de que todas as integrantes foram convidadas a participar da produção, Lissah Martins optou por não integrar o documentário. A decisão ocorreu após a morte de seu marido, JP Mantovani, em setembro de 2025, vítima de um acidente de moto. A cantora acabou ficando de fora das gravações, que começaram ainda em 2025 e já estão em fase final, mesmo tendo assinado previamente os contratos relacionados ao projeto.

Leia também

Ana Castela é criticada por Luana Piovani após manobra perigosa com jetski

Produtor musical Bira Haway, pai de Anderson Leonardo, morre aos 74 anos

Em declarações feitas anteriormente, Lissah já havia demonstrado resistência à ideia de que a história do grupo fosse conduzida por terceiros. Segundo a artista, um documentário sobre o Rouge deveria ser desenvolvido exclusivamente pelas próprias integrantes, garantindo autonomia total sobre a narrativa e sobre a forma como os acontecimentos seriam apresentados ao público.