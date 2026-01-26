Enigma no litoral: restos mortais são localizados em praia de Maricá

A principal linha de investigação considera a possibilidade de o corpo pertencer a um dos pescadores profissionais que desapareceram no mar de Maricá - Foto: Divulgação

A principal linha de investigação considera a possibilidade de o corpo pertencer a um dos pescadores profissionais que desapareceram no mar de Maricá - Foto: Divulgação

Parte do corpo de um homem foi encontrada na manhã desta segunda-feira (26) na Praia de Guaratiba, em Maricá, na Região Metropolitana Leste Fluminense. Em razão do avançado estado de decomposição, não foi possível identificar a vítima no local.

Os restos mortais foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, na Zona Norte de Niterói. No local, exames periciais deverão esclarecer a identidade do homem e as circunstâncias da morte.

Leia também:

Tentativa de fuga é registrada em presídio do Complexo de Gericinó

Caminhonete é flagrada transportando hidromassagem na Ponte Rio-Niterói



A principal linha de investigação considera a possibilidade de o corpo pertencer a um dos pescadores profissionais que desapareceram no mar de Maricá no início de janeiro. O grupo havia partido de Niterói para uma pescaria de longa duração, mas perdeu contato com terra firme nas proximidades da Praia de Ponta Negra.

De acordo com informações iniciais, o retorno da embarcação estava previsto para a quarta-feira (21). No entanto, desde o dia 16 de janeiro, não houve mais qualquer sinal do barco. O último registro de localização indicava que a embarcação se encontrava na altura de Ponta Negra, em Maricá.

Desde o desaparecimento, a Marinha do Brasil mantém operações de busca na região, utilizando navios e aeronaves. Familiares dos pescadores, moradores de Niterói e São Gonçalo, acompanham as ações e aguardam notícias oficiais.

Dados de monitoramento apontam que, na noite de 15 de janeiro, por volta das 22h30, o sinal de GPS do rebocador BJ Blue Marlin se aproximou da embarcação Funelli, nas imediações da Praia de Ponta Negra. Pouco depois, o sinal do barco dos pescadores deixou de ser registrado, o que intensificou as suspeitas em torno do caso.