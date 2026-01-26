Enigma no litoral: restos mortais são localizados em praia de Maricá
Achado pode ter ligação com desaparecimento de pescadores ocorrido no início do mês
Parte do corpo de um homem foi encontrada na manhã desta segunda-feira (26) na Praia de Guaratiba, em Maricá, na Região Metropolitana Leste Fluminense. Em razão do avançado estado de decomposição, não foi possível identificar a vítima no local.
Os restos mortais foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, na Zona Norte de Niterói. No local, exames periciais deverão esclarecer a identidade do homem e as circunstâncias da morte.
A principal linha de investigação considera a possibilidade de o corpo pertencer a um dos pescadores profissionais que desapareceram no mar de Maricá no início de janeiro. O grupo havia partido de Niterói para uma pescaria de longa duração, mas perdeu contato com terra firme nas proximidades da Praia de Ponta Negra.
De acordo com informações iniciais, o retorno da embarcação estava previsto para a quarta-feira (21). No entanto, desde o dia 16 de janeiro, não houve mais qualquer sinal do barco. O último registro de localização indicava que a embarcação se encontrava na altura de Ponta Negra, em Maricá.
Desde o desaparecimento, a Marinha do Brasil mantém operações de busca na região, utilizando navios e aeronaves. Familiares dos pescadores, moradores de Niterói e São Gonçalo, acompanham as ações e aguardam notícias oficiais.
Dados de monitoramento apontam que, na noite de 15 de janeiro, por volta das 22h30, o sinal de GPS do rebocador BJ Blue Marlin se aproximou da embarcação Funelli, nas imediações da Praia de Ponta Negra. Pouco depois, o sinal do barco dos pescadores deixou de ser registrado, o que intensificou as suspeitas em torno do caso.