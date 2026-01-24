Incêndio de grandes proporções atinge galpão de fábrica de vidros na Zona Norte do Rio

Um homem recebeu atendimento no local e foi liberado em seguida - Foto: Reprodução

Um homem recebeu atendimento no local e foi liberado em seguida - Foto: Reprodução

Na tarde deste sábado (24), um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão no bairro do Jacaré, Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas já foram controladas.

Ao todo, 60 militares atuaram no acionamento, com equipes dos quartéis de Benfica, Méier, Duque de Caxias e Vila Isabel, além de unidades especializadas. A operação de controle do incêndio no imóvel localizado na Praça Monteiro Filho, que abriga uma fábrica de vidros, também contou com a participação de 16 viaturas.

Um homem recebeu atendimento no local e foi liberado em seguida. Ainda de acordo com os bombeiros, não houve registro de outras vítimas.