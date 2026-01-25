Primeiro hotel de luxo em Brasília, Torre Palace Hotel, é demolido por implosão

O prédio que abrigava o antigo Torre Palace Hotel, é conhecido na história por ter sido o primeiro hotel de luxo em Brasília, foi demolido por implosão na manhã deste domingo (25), no Setor Hoteleiro Norte. A detonação aconteceu exatamente às 10h01, após a instalação de cargas explosivas nos pavimentos mais baixos, fazendo com que a estrutura viesse ao chão em questão de segundos e gerasse uma forte nuvem de poeira.

Para garantir a segurança da operação, as autoridades interditaram um perímetro de aproximadamente 300 metros ao redor do local, além de retirarem moradores próximos de três edifícios vizinhos. A ação contou com a coordenação de órgãos de segurança pública e da Defesa Civil do Distrito Federal, com apoio de equipes de emergência e agentes responsáveis pela organização do tráfego na região.

Leia também:

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 92 milhões

Maricá alerta população sobre golpes envolvendo recadastramento do Renda Básica de Cidadania

Desativado desde 2013, o edifício estava interditado após laudos apontarem riscos estruturais e já havia sido alvo de ocupações irregulares ao longo dos anos. Com 14 pavimentos e cerca de 140 unidades habitacionais, o antigo hotel ocupava um ponto valorizado da capital, nas proximidades de áreas turísticas como o Estádio Mané Garrincha.