Cacique da São José tem vagas '0800' abertas para desfile histórico no Carnaval de Niterói em 2026

Carnavalesco Renato Figueiredo mostra parte de uma das fantasias e adereços de outras que serão usados no Caminho Niemeyer - Foto: Divulgação/Cacique da São José

A escola de samba Cacique da São José, agremiação do Grupo B do Carnaval de Niterói, está com vagas abertas para o desfile oficial que está sendo organizado para apresentar, no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade, em 6 de fevereiro próximo, o enredo 'Arthur Maia, Sempre Vivo, A História do Gigante Gentil' sobre a vida e a obra do renomado músico e produtor musical.

As fantasias são gratuitas e quem desfilar com a Cacique poderá realizar o sonho de participar da apresentação inaugural e histórica do Carnaval de Niterói, com o percurso em linha reta. As agremiações dos Grupos A, B e C vão se apresentar nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro. Será a primeira vez do espetáculo com a nova mudança estrutural, uma antiga reivindicação dos sambistas da cidade, desde que os desfiles saíram da Rua da Conceição, no Centro, onde eram realizados desde 2007, e passaram a ser organizados no Caminho Niemeyer, a partir do Carnaval de 2022.

Arthur Maia e a filha Júlia: Paixão imensa pelo Botafogo, que será retratada no desfile | Foto: Divulgação/Acervo da Família Maia

A Cacique da São José é a atual campeão do Grupo B do Carnaval de Niterói e aposta num ousado plano de desfiles, em que foi buscar na vida e na obra do baixista e produtor musical Arthur Maia a inspiração para tentar levar para a comunidade do Fonseca, mais um título.

"Será um momento muito importante para valorização e divulgação da cultura da nossa cidade muito defendida por Arthur Maia.Participar desse desfile é mais do que um momento de diversão, alegria e afeto. É fazer parte de um momento histórico na primeira escola a inaugurar o novo Caminho Niemeyer, homenageando um multiartista que nos deixou um legado muito importante!", afirmou a diretora executiva da Cacique da São José, Mônica Miranda.

Cacique da São José tem segmentos preparados para buscar boas notas em seu desfile | Foto: Divulgação/Fábio Gonçalves

O carnavalesco Renato Figueiredo, que desenvolveu o enredo sobre a Cacique da São José, mostrou parte de uma das fantasias e também de adereços que serão usados pela escola, no desfile que marcará na história do Carnaval na agremiação - como a primeira a passar pelo novo Caminho Niemeyer.

“Pensar o enredo Arthur Maia, Sempre Vivo – A História do Gigante Gentil foi pensar em gente, em sentimento e em verdade. Os figurinos da GRES Cacique da São José vêm desse cuidado: cada cor, cada detalhe tem história, tem música e emoção. Não é fantasia por fantasia, é uma história viva que construiremos juntos na avenida. Se você ama Carnaval e quer fazer parte de algo especial, vem desfilar com a gente", convocou.

'Cacique da São José' é 'madrinha do Bloco Filhos da Pauta e participou de evento com 'afilhados' no Clube Central, em,Icaraí | Foto: Divulgação/Fábio Gonçalves

Quem quiser desfilar, deve entrar em contato com a escola através do WhatsApp 21 99479-2233 ou escolher a fantasia e ala acessando a bio do Instagram @gres.caciquedasaojose - o canal virtual da escola no mundo virtual. Os desfilantes da escola deverão comparecer à concentração da escola, no Caminho Niemeyer, às 18h, no dia 6 de fevereiro.

Fantasias 0800 - Ainda há fantasias disponíveis para a Ala 7 (O Educador Musical), para a Ala 8 (A Cultura como Missão), para a Ala 10 (Reluzente Feito à Estrela Solitária) e para a Ala 10 (O Legado que Vibra).