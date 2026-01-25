Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Cacique da São José tem vagas '0800' abertas para desfile histórico no Carnaval de Niterói em 2026

Vermelha e branca será a primeira escola de samba a se apresentar na nova pista de desfiles, agora em linha reta, no Caminho Niemeyer, na abertura da festa, no dia 6 de fevereiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de janeiro de 2026 - 15:27
Carnavalesco Renato Figueiredo mostra parte de uma das fantasias e adereços de outras que serão usados no Caminho Niemeyer
Carnavalesco Renato Figueiredo mostra parte de uma das fantasias e adereços de outras que serão usados no Caminho Niemeyer -

A escola de samba Cacique da São José, agremiação do Grupo B do Carnaval de Niterói, está com vagas abertas para o desfile oficial que está sendo organizado para apresentar, no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade, em 6 de fevereiro próximo, o enredo 'Arthur Maia, Sempre Vivo, A História do Gigante Gentil' sobre a vida e a obra do renomado músico e produtor musical.

As fantasias são gratuitas e quem desfilar com a Cacique poderá realizar o sonho de participar da apresentação inaugural e histórica do Carnaval de Niterói, com o percurso em linha reta. As  agremiações dos Grupos A, B e C vão se apresentar nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro. Será a primeira vez do espetáculo com a nova mudança estrutural, uma antiga reivindicação dos sambistas da cidade, desde que os desfiles saíram da Rua da Conceição, no Centro, onde eram realizados desde 2007, e passaram a ser organizados no Caminho Niemeyer, a partir do Carnaval de 2022. 

Arthur Maia e a filha Júlia: Paixão imensa pelo Botafogo, que será retratada no desfile
Arthur Maia e a filha Júlia: Paixão imensa pelo Botafogo, que será retratada no desfile |  Foto: Divulgação/Acervo da Família Maia

A Cacique da São José é a atual campeão do Grupo B do Carnaval de Niterói e aposta num ousado plano de desfiles, em que foi buscar na vida e na obra do baixista e produtor musical Arthur Maia a inspiração para tentar levar para a comunidade do Fonseca, mais um título.

Leia também:  

CIEE leva 2.400 oportunidades de estágio e aprendizagem ao Terminal Gentileza

Maricá alerta população sobre golpes envolvendo recadastramento do Renda Básica de Cidadania

"Será um momento muito importante para valorização e divulgação da cultura da nossa cidade muito defendida por Arthur Maia.Participar desse desfile é mais do que um momento de diversão, alegria e afeto. É fazer parte de um momento histórico na primeira escola a inaugurar o novo Caminho Niemeyer, homenageando um multiartista que nos deixou um legado muito importante!", afirmou a diretora executiva da Cacique da São José, Mônica Miranda.

Cacique da São José tem segmentos preparados para buscar boas notas em seu desfile
Cacique da São José tem segmentos preparados para buscar boas notas em seu desfile |  Foto: Divulgação/Fábio Gonçalves

O carnavalesco Renato Figueiredo, que desenvolveu o enredo sobre a Cacique da São José, mostrou parte de uma das fantasias e também de adereços que serão usados pela escola, no desfile que marcará na história do Carnaval na agremiação - como a primeira a passar pelo novo Caminho Niemeyer. 

“Pensar o enredo Arthur Maia, Sempre Vivo – A História do Gigante Gentil foi pensar em gente, em sentimento e em verdade. Os figurinos da GRES Cacique da São José vêm desse cuidado: cada cor, cada detalhe tem história, tem música e emoção. Não é fantasia por fantasia, é uma história viva que construiremos juntos na avenida. Se você ama Carnaval e quer fazer parte de algo especial, vem desfilar com a gente", convocou. 

'Cacique da São José' é 'madrinha do Bloco Filhos da Pauta e participou de evento com 'afilhados' no Clube Central, em,Icaraí
'Cacique da São José' é 'madrinha do Bloco Filhos da Pauta e participou de evento com 'afilhados' no Clube Central, em,Icaraí |  Foto: Divulgação/Fábio Gonçalves

Quem quiser desfilar, deve entrar em contato com a escola através do WhatsApp 21 99479-2233 ou escolher a fantasia e ala acessando a bio do Instagram @gres.caciquedasaojose - o canal virtual da escola no mundo virtual. Os desfilantes da escola deverão comparecer à concentração da escola, no Caminho Niemeyer, às 18h, no dia 6 de fevereiro. 

Fantasias 0800 - Ainda há fantasias disponíveis para a Ala 7 (O Educador Musical), para a Ala 8 (A Cultura como Missão), para a Ala 10 (Reluzente Feito à Estrela Solitária) e para a Ala 10 (O Legado que Vibra).

